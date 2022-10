El PACIC del gobierno federal es un error y distractor más del presidente: Díaz Negrete

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete, calificó la estrategia de gobierno federal del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, como un error y un distractor más del presidente, por lo que se trata de una aceptación del fracaso en sus políticas públicas.

Indicó que desconoce si las causas de la renuncia de Tatiana Clouthier están relacionadas con estas decisiones, sin embargo, es la tercera renuncia en dicha secretaría en la actual administración federal, lo que habla de se toman decisiones equivocadas.

El hecho de que se permita la entrada de alimentos sin alguna regulación es lamentable, pues es una clara muestra de que al gobierno federal no le interesa la salud de los mexicanos, no le interesa desaparecer el seguro popular, no hay medicamento para tratar el cáncer, por lo que urge cambiar de rumbo en el país.

Por último, dijo Díaz Negrete que existe crisis en salud, seguridad, economía, por lo que es importante que la ciudadanía participe para que se retome el desarrollo y el crecimiento en México en los próximos años.

Cabe mencionar que el pasado 3 de octubre el gobierno de México firmó un nuevo acuerdo con 15 empresas de alimentos y distribuidores con lo cual se busca la reducción de costos regulatorios y logísticos, con el fin de controlar la inflación de una canasta de 24 productos básicos.

Dentro del acuerdo se considera una licencia universal para la importación de alimentos, por lo que se exime a las empresas participantes de regulaciones y trámites, por lo que se confiará en las empresas en que las mercancías que comercian cumplirán con la calidad requerida.

El sector empresarial se pronunció y se indicó que la cancelación de la regulación sanitaria en la importación de algunos alimentos, como lo propone el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), aumenta los riesgos de importar también enfermedades y plagas.