El piloto Otto Stege gana su primera carrera en la categoría libre en la Súper Copa 2023

Debut soñado fue el que tuvo el piloto chihuahuense Otto Stege, al llevarse la bandera de cuadros en la categoría Libre de la Racing Cup, en el inicio de serial de Súper Copa 2023 que se llevó a cabo en el Autódromo de Monterrey, siendo una gran actuación en su primera carrera del año.

Todo presagiaba una gran tarde para Stege, quien tras calificar en la primera fila con la pole position, se presentó una oportunidad que el piloto no desaprovecharía para buscar la bandera de cuadros manejando su Viper.

Desde que se dio el banderazo de salida se apoderó de la primera plaza, lugar que a la postre no soltaría y así subir a lo más alto del pódium, siendo un gran resultado en su retorno a los seriales de automovilismo nacional en 20 vueltas que fueron de mucha adrenalina.

“Fue una gran carrera, el auto se comportó impecable, en cada vuelta que dimos no perdimos el rendimiento, me siento muy contento, ya que tenía algo de tiempo que no corríamos en circuito y qué mejor manera de volver que con un podio”, fueron las palabras del Otto Stege tras su victoria en tierras regiomontanas.

Cabe mencionar que el resto de la parrilla de salida en el segundo lugar quedó Gerardo Loza, seguido por Juan el Árabe Cantú, quienes no pudieron vencer en la competencia al chihuahuense.

Con este resultado Otto regresa a la capital muy motivado para enfrentar la segunda fecha de Súper Copa, la cual se celebrará en Chihuahua, en las instalaciones del Autódromo Internacional Francisco Villa, el 1 y 2 de abril, evento que hará su debut en tierras capitalinas, uno de los mejores seriales de automovilismo de México.

Foto: Cortesía Otto stege

Es así que fue un fin de semana lleno de muchas emociones para el piloto en su regreso al automovilismo en competencias de circuito, esperando que vengan más triunfos en próximas carreras.

