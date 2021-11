El Poder Judicial no será el patio trasero de los otros poderes: Myriam Hernández

El Poder Judicial no será el patio trasero de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es un poder independiente, con jueces capaces y personal especializado en impartir justicia sin distingo; el Tribunal Superior de Justicia no será la espada que corta cabezas y aunque surjan intereses que así lo pudieran intentar, no se va a permitir.

Así lo dijo la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, quien hace apenas cinco días asumió la titularidad de esa institución tras la renuncia a la presidencia del magistrado Pablo Héctor González Villalobos.

Recordó que hasta hace algunos meses había magistrados, entre los que ella misma se incluye, que fueron catalogados como pertenecientes a uno u otro equipo político y por ende no podía siquiera pensarse que uno de ellos pudiera llegar a la presidencia del TSJ, incluso señaló que tampoco se les permitía alcanzar puestos importantes dentro del Poder Judicial.





Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





En este contexto, recordó que ella misma fue víctima de persecución, desde el interior del Tribunal Superior, motivo por el cual resultaría una acción incongruente que desde su nueva posición persiguiera a otros actores o se prestara para usar el Poder Judicial para atender venganzas, intereses personales o ajenos al de la impartición de justicia.

“El Poder Judicial no sirve para eso, se puede estar tratando de viciar, pero no lo vamos a permitir, los buenos somos más, no podemos dejar pasar esas intromisiones, aunque debo decir que en la presente administración no se están dando, no se ha girado ninguna instrucción y de hecho no hemos tenido comunicación con los otros poderes, hasta que se celebró la sesión del Congreso, en Cuchillo Parado, fue ahí cuando tuve comunicación con los otros dos poderes, todo va hasta el momento de buena fe y no me voy a prestar a otro tipo de cosas”, explicó la magistrada presidente.

Hernández Acosta adelantó que si bien se avecinan cambios estratégicos al interior del TSJ, éstos obedecen a la naturalidad de los cambios que ha sufrido esa institución, y los cuales son necesarios para seguir funcionando de manera positiva por la impartición de justicia para los chihuahuenses, tal es el caso del nuevo nombramiento provisional de Fernando Mendoza como secretario general del Tribunal Superior de Justicia, quien será ratificado en los próximos días, luego de que se convoque a una sesión plenaria extraordinaria, misma que será pública y en donde posiblemente se anuncien otros cambios, sobre todo de personal cercano a la propia presidencia del TSJ.

En este sentido, subrayó que no se trata de estar despidiendo servidores públicos ni cambiar o renovar todas las plantillas, mucho menos de estar trayendo personal externo, pues dijo que dentro del Tribunal se cuenta con personal muy capaz, muy preparado y que es importante conservar, motivo por el cual reiteró los cambios serán sólo los que se consideren necesarios.

“Nos debemos a la gente… Tenemos que resolver”

Myriam Hernández Acosta, quien hasta la semana pasada era la titular de la Tercera Sala Civil, detalló que estos primeros días al frente de la presidencia del TSJ ha visitado otras sedes del Poder Judicial y ha solicitado al personal de todos los niveles que tengan institucionalidad, tranquilidad, que brinden un buen servicio, que atiendan de forma correcta a los ciudadanos, pues finalmente para eso se les paga.

“Bastante tiene la gente con el sufrimiento de sus asuntos, el hecho de tener que llegar aquí, como para que todavía se les haga padecer un mal servicio, una mala atención, eso no se vale, nos debemos a la gente; yo sé que estamos cansados y estamos saturados, pero eso lo tuvimos que pensar antes de venir a trabajar aquí, este es el ritmo de trabajo aquí, para eso nos pagan y tenemos que resolver”, enfatizó la titular del Poder Judicial.

Agregó que es fundamental que se vayan generando los mecanismos para agilizar el trabajo, pues el tema de la pandemia vino a complicar aún más la situación entre el personal y los recursos, lo que no es sólo del Poder Judicial, sino en todas las instituciones, en donde se han generado desequilibrios, los cuales se irán subsanando y organizarse otra vez mediante una buena administración.

Destacó que a pesar de toda la contingencia sanitaria, el cansancio del personal y la saturación de trabajo, no existe un rezago en el trámite de los asuntos, puesto que se implementaron los mecanismos rápidamente para poder recibir las demandas, los protocolos para embalarse y enviarse, entre otras situaciones, pero reiteró que en ningún momento se dejó de trabajar.

En este sentido, reconoció que fue en el tema de la celebración de las audiencias en donde se tuvo un atraso, el cual obedeció a la implementación de los nuevos esquemas electrónicos, lo cual tuvo que ver con los equipos tecnológicos, redes, entre otros; sin embargo, el asunto se ha ido regularizando, todo va encaminado a brindar un mejor servicio, con rapidez y calidad.

Señaló que el presupuesto que el poder Legislativo vaya aprobar para el ejercicio fiscal 2022 será clave para determinar las acciones a implementar, recursos en donde también se contempla la expansión del tribunal, que será obligada con la llegada de la reforma laboral.

“Lo de la reforma laboral va caminando muy bien, vamos en las primeras etapas, la convocatoria fue muy exitosa, se abrieron dos convocatorias, de aquí siguen los lineamientos, exámenes, selección y ahí seguiremos, tiene que quedar a más tardar en el mes de mayo; no tengo el número de cuántas magistraturas se vayan a agregar, pero posiblemente cerca de cinco, así como una plantilla que dependerá de cuántos jueces arranquen y del presupuesto que tengamos para cubrir necesidades”, mencionó la nueva presidente del Tribunal.

Con información de Saúl García Meza