El pueblo llora a sus líderes morales y guías espirituales: Rocío Reza

El Gobierno Federal debe romper el pacto con el crimen, los gobiernos deben garantizar el orden y tranquilidad a todos los chihuahuenses.

“Los habitantes de comunidades en toda la región serrana lloran a sus líderes morales y guías espirituales, la lamentable noticia del asesinato de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos conocido como el padre gallo ha convulsionado a la comunidad chihuahuense” dijo la diputada Rocío Reza al enterarse del crimen.

“Conocí a ambos sacerdotes, personas dedicadas a su comunidad, incansables luchadores de los derechos de las personas, el padre gallo participó desde los movimientos cívicos por la democracia en 1986 desde Cd. Juárez, tenían ambos sacerdotes décadas de servicio comunitario en comunidades serranas, siendo testigos de tragedias acumuladas, estoy sumamente consternada por estos hechos violentos que azotan nuestro estado” agregó.

Reza Gallegos señaló el fracaso de la Guardia Nacional y todo el aparato de seguridad del gobierno federal en su tarea de proveer paz, seguridad y orden a la población ocasionado por la mala administración del presidente, sus subalternos y su estrategia vergonzosa de “abrazos no balazos” que ha sido usada como excusa para no repeler al crimen y evidenciar su pacto con la delincuencia organizada.

La legisladora se encuentra en una visita constante a los municipios de Chihuahua donde realiza una presentación denominada “Hacia dónde vamos” un análisis con datos duros que demuestra que la seguridad, entre otros temas, van en caída libre por la ineptitud del gobierno de MORENA para hacer frente a los retos que tiene México.

Chihuahua Identificado responsable de asesinatos en Cerocahui, no habrá impunidad: SSPC

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El resultado del estudio arrojó que el crimen organizado sigue ganando terreno en el país. En el Índice Global del Crimen Organizado, recientemente publicado se señala que México ocupa el cuarto lugar mundial de 193 con presencia del crimen organizado, ubicándose sólo por debajo de la República del Congo, Colombia y Myanmar.

En materia de homicidios dolosos, a tres años y medio de este gobierno, se han registrado más de 124,000 casos. Desafortunadamente rebasando ya el sexenio de EPN, y el de Felipe Calderón.

Todo ello -dijo- se traduce en un índice de impunidad en México del 94.8%, según la organización México Evalúa.

Indicó que estará de gira por varios municipios los próximos días para presentar las cifras y transmitirle a la población el daño que se está causando por culpa de un gobierno improvisado.

“Es un tema que duele,-dijo- nos solidarizamos con familiares amigos y feligresía, un crimen que no debe quedar impune y que debe dejar claro que no funciona la estrategia falsa de pacificación del país, con una política de abrazos no balazos, el Gobierno Federal debe romper el pacto con el crimen organizado y donde las autoridades de todos los órdenes del gobierno deben hacer algo contundente que garantice la seguridad de las personas” finalizó.