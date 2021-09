El Puente de los Novios: la tragedia que evitó una boda

El infortunio, la muerte y la desgracia no tienen miramientos… no son propios de personas malvadas, o de gente buena, son simplemente azares. Ocurren a cualquiera y en cualquier momento de su vida. Si hay algo seguro en esta vida, es que nada hay seguro. De igual manera, dicen que el amor todo lo vence, pero es una afirmación popular sin mucho sustento. No siempre es lo único que hace falta, pues estos factores antes señalados, ocurren incluso a los enamorados.

Esta es la historia de una joven pareja de enamorados, habían pasado los últimos años juntos y la decisión de unir sus vidas en matrimonio no fue un asunto improvisado. Ambos eran personas amadas y conocidas en ciudad Delicias, en Chihuahua. Hoy poco se logra recabar sobre el hecho que a continuación está por describirse, sin embargo, la historia es popular y de ella da fe cierto historiador de aquella ciudad.

Lo ocurrido habría sucedido ya sea a finales de los años 70 o de los 80, cuando los jóvenes enamorados, luego de haber repartido invitaciones y efectuar preparativos, viajaron en compañía de una hermana de la novia hasta la ciudad de El Paso, Texas, con el fin de adquirir en aquella frontera el ajuar de la novia y del ritual, es decir: los anillos, el velo, las arras, los cojincitos, el ramo, las ligas, el vestido…

Todo ocurrió hasta entonces como en un cuento de hadas, las familias de los novios aguardaban impacientes por la fecha en que ambos jóvenes se jurarían amor ante el altar. El trío regresó entonces de madrugada desde los estados unidos con el fin de estar lo más temprano posible en ciudad Delicias y tener tiempo para descansar un poco antes de volver a la vorágine de los preparativos.

Alrededor de las tres de la mañana, la novia, su hermana y el novio abordaron aquel guayín Rambler azul y se encaminaron hasta su destino siguiendo la autopista federal. El sol naciente acariciaba sus rostros suavemente mientras compartían felices experiencias y hacían volar su imaginación ante lo que seguramente podrían vivir durante el día de la boda.

Sin embargo, el joven conductor parecía algo distraído, el cansancio había hecho que sus parpados pesaran como plomos y le era cada vez más difícil mantenerse alerta detrás del volante. Pero nada dijo, pues pensó que al llegar a casa tendría tiempo de sobra para descansar, así que prosiguió sin percance alguno, hasta que repentinamente, al llegar al desnivel anterior al denominado “Puente de la Muerte”, el novio fue vencido finalmente por el poder de Morfeo.

Cuentan que el vehículo en el que viajaban terminó partido a la mitad y una parte del motor de este fue arrojada varios metros del punto de colisión hasta el arroyo que corre debajo del puente, mientras la otra parte terminó completamente destrozada a un lado de la carretera. Tendidos sobre la carretera quedaron los fríos e inertes cuerpos de las víctimas así como todos los productos que habían ido a comprar a El Paso.

Fue a partir de ese entonces que dicho paso fue nombrado en memoria a este fatal accidente, donde tres jóvenes llenos de esperanza perdieron sus vidas. “El Puente de los Novios”, es a la fecha un lugar donde constantemente se reportan accidentes viales, muchos de ellos fatales, e incluso hay quienes afirman, que la razón de estos se relaciona con las almas de los infortunados, pues cuentan que en ocasiones, el espíritu de alguna de las fatales víctimas “sube” a los autos, provocando que los guiadores de los vehículos pierdan el control del volante y terminen siniestrados.

