El que nada debe nada teme, que se investigue a fondo: Roberto Lara

El exdirector ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto Lara Rocha, dio a conocer que su renuncia al cargo se debe a la intensión de que dejar que las investigaciones sobre el caso de René Villarreal Pérez, se desarrollen con normalidad, y aseguró que es ajeno al asunto, incluso destacó que cuando sucedió el presunto fraude en el Congreso del Estado, él ya no se encontraba al frente de la JMAS donde el ahora occiso trabajaba como director de Facturación y Cobranza.

Roberto Lara Rocha, hizo énfasis en que tanto su persona como la propia Junta Municipal de Agua y Saneamiento, son ajenas a lo que el ciudadano René Villarreal Pérez, haya hecho a título personal y con otros particulares, también ajenos a la descentralizada.

“Mi renuncia es para que las investigaciones sigan su curso y que no se vaya a decir que busco la protección de un cargo público, decisión que tomé porque sé que no tengo absolutamente nada que ocultar, pues el que nada debe, nada teme; estoy convencido que se tiene que hacer una gran investigación apegada a derecho, porque el tema es muy delicado, hay una persona que fue asesinada”, resaltó el hoy ex funcionario.

Hizo énfasis en la necesidad de que todas las declaraciones que se den entorno al caso, eviten que sean basadas en información no fundamentada, asimismo, lamentó que se le esté involucrando en el proceso, pues reiteró que el problema tiene su origen en movimientos financieros que se dieron en el Congreso del Estado con particulares, y en donde nada tiene que ver la Junta Municipal de Aguas ni sus directivos.

“Ni la Junta de Aguas recibió dinero, ni un servidor recibió dinero; esta situación irregular se presentó en el 2021 y yo dejé de ser titular de la JMAS en diciembre del 2020, es decir, cuando se da esta situación yo ya no pertenecía a esa institución”, reiteró Lara Rocha.

El ex funcionario estatal, comentó que, aunque su renuncia es con el fin de aclarar el asunto sin que haya malos entendidos, dependerá de la gobernadora María Eugenia Campos, a quien le agradeció por haberle encomendado esa responsabilidad.

Hizo énfasis en que en el tiempo que él fue titular de la JMAS, en ningún momento recibió quejas de que René Villarreal, haya estafado a alguien, ni que estuviera pidiendo dinero ni ofreciendo ningún tipo de contrato.