"El que nada debe, nada teme": Santiago de la Peña por amparo promovido por Corral

El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, fue cuestionado por el amparo que promovió el exgobernador Javier Corral Jurado en contra del procedimiento que abrió en su contra la Secretaría de la Función Pública, por el caso del predio que no declaró patrimonialmente, respondiendo el funcionario estatal que, si no tiene ninguna irregularidad, no debió de promover ningún amparo.

“Yo tendría la expresión que les he dicho varias veces, el que nada debe, nada teme; él tendrá que explicar porque se está amparando, la verdad es que yo no tengo más información”, dijo ante medios el secretario general.

Al cuestionarle que si ese procedimiento administrativo era una especie de bloqueo para evitar que Corral Jurado llegara al cargo de senador plurinominal, por medio de una inhabilitación, respondió que era una especulación o que trataba de defenderse en una manera que no le corresponde.

“El debe de tomar con toda seriedad el procedimiento, si hay alguna irregularidad, también con toda responsabilidad lo hemos dicho antes, él ha dicho que es abogado y él sabe que si efectivamente hay una conducta fuera de la norma, deberá ponérsele alguna sanción”, refirió el funcionario.

De la Peña Grajeda hizo mención en el sentido de que si verdad que como la venido declarando Corral Jurado, de que la adquisición de este predio, aledaño a su casa en Juárez no tiene ningún problema, que lo compruebe de manera legal.

“Me parece exagerado que salir a litigar a los medios y suponer o especular cuál es la intención de eso, pues no habla más que de pirotecnia política, debemos ser serios y él tiene que atender el procedimiento que se tiene en su contra y repito, el que nada debe, nada teme, no entiendo para que tramita amparos si no hay nada que perseguir”, dijo,

Cabe recordar que, el siguiente paso en este procedimiento administrativo abierto al exmandatario estatal, corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).