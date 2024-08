¡El TEE de Chihuahua se moderniza! Será el primero en el país en digitalizar sus procesos

El próximo 15 de agosto, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua se convertirá en el primero de su tipo a nivel nacional al digitalizar sus procesos. Esta innovación permitirá que cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del estado, pueda interponer denuncias, seguir procesos, revisar acuerdos y acceder a toda la información relacionada con los procedimientos gestionados por el tribunal.

Así lo explicó la magistrada presidenta Roxana García Moreno, quien afirmó que con este tipo de instrumento se reduce la brecha entre los municipios más alejados de la capital del estado, y se acercan los servicios que tiene el Tribunal Electoral, ya que con esta digitalización, no será necesario que los interesados, se trasladen desde las comunidades más remotas hasta la ciudad de Chihuahua para interponer alguna denuncia o consultar algún expediente, sino que todo se podrá hacer vía internet.

Es decir que con esta medida se puede priorizar los derechos político-electorales de todos los ciudadanos y cualquiera puede iniciar cualquier proceso a través de las herramientas digitales que estarán disponibles desde la página del Tribunal Estatal Electoral.

Abundó que desde su llegada a la presidencia del tribunal, se ha priorizado el principio de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas para buscar resolver los conflictos que surgen entre los diferentes actores que participan en el sistema electoral. De esta manera, los ciudadanos, partidos políticos, agrupaciones políticas y demás sujetos de derecho electoral podrán contar con diversos recursos tanto en las instalaciones del tribunal como a distancia.

“No solo representará un incremento de carga desafiante la digitalización, pues con el paso de los años, los asuntos han superado los 600 procedimientos, que deben ser analizados uno a uno para resolver cualquier tipo de controversia, lo que sin lugar a dudas podrá incrementarse ahora que se viene la digitalización de este servicio, y para lo cual nos encontramos preparados para seguir acercando los servicios del Tribunal a cualquier ciudadano”, compartió.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Expresó que este esfuerzo fue una iniciativa que se han propuesto desde la llegada al Tribunal Electoral, pues actualmente ningún tribunal en el país cuenta con un servicio similar al que estará implementando el estado, sólo la Sala Superior de Guadalajara, es quien actualmente trabaja bajo este esquema y Chihuahua es el primero en iniciar con este proceso.

Junto con el magistrado Hugo Molina y Gabriel Sepúlveda, dieron a conocer que para poder utilizar esta herramienta, sólo es necesario tener Firma Electrónica Avanzada (FIEL), que es una "llave" que únicamente es conocida por el titular y que funciona para cifrar datos.

También servirá la firma llamada Firel que es un documento electrónico que permite a los usuarios ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como una opción para promover juicios de amparo o consultar expedientes, también estará disponible para la operatividad del Tribunal Electoral.

Proceso electoral 2024, un reto

El magistrado Hugo Molina, dijo que el proceso electoral de 2024, es el primero en el estado, donde se implementaron las acciones afirmativas en el sentido de establecer una cuota obligatoria a las personas de la diversidad sexual, comunidades indígenas y personas con discapacidad.

"De los 12 municipios más grandes del estado, obligamos a los partidos a que por el principio de representación proporcional, o por mayoría relativa, postulan a seis personas de la diversidad sexual, o seis personas con discapacidad, es decir tenían que tener al menos seis municipios con una acciones afirmativas y otros seis con otra acción afirmativa para cumplir con la cuota" compartió el magistrado.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Dijo que los 12 municipios se eligieron por cantidad poblacional, donde podrían ser representados de una mayor manera, en la búsqueda de que los grupos vulnerados o discriminados, puedan tener representación política, pensando que puedan llevar una agenda, crear acciones y políticas públicas.

"Las acciones se ampliaron a personas migrantes, discapacidad, indígenas, se pensó que en el estado, que personas con discapacidad y personas de la diversidad pudieran tener representación, hubo inconformidades, resolvimos y logramos el cometido de garantizar las acciones afirmativas" señaló.

El magistrado Hugo Molina, señaló que en el proceso electoral, algunos partidos buscaron la forma en como no cumplir con estos requisitos, pero también fueron analizados y resueltos por parte del Tribunal para que se pudiera cumplir con las acciones afirmativas.

"Cuando nos dicen nomas trabajaron este mes, pero no, estos temas los trabajamos todo el año, los partidos impugnan, los candidatos impugnan, los grupos políticos impugnan cuando no hay proceso, pero hay muchos asuntos, cerca de 360 asuntos que atendimos en lo que va de este año fueron más de 400, sin que el proceso aun no termine porque la carga máxima terminará hasta septiembre", compartió.

Sobre el actual proceso mencionó que también se realizó la implementación de la tómbola, que se aplicaba como una medida de sanción para los partidos que no acataron las acciones afirmativas, y una de las posiciones que previamente se habían elegido se ingresaban a una tómbola para eliminar esa candidatura.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Sin embargo, el magistrado Hugo Molina, compartió que al revisar esta medida se determinó que esa medida era excesiva y se decidió por terminar con ese proceso de sanción, toda vez que violaba los derechos político electorales de las personas que por diferentes cuestiones, terminaban sin candidaturas al introducirse a esta tómbola.

Los magistrados compartieron que al momento se han terminado las impugnaciones del proceso ordinario de votación, es decir de las posiciones que tienen el voto directo de la ciudadanía, pero que a partir del mes de agosto van a entrar al estudio de las candidaturas por representación proporcional.

Al iniciar el mes de agosto, esperan que se generen nuevas impugnaciones por las inconformidades que pueda haber sobre los espacios por representación proporcional, tanto en las diputaciones como en el Congreso del Estado, que antes de que concluya el mes deben quedar resultas para que las personas ganadoras puedan tomar protesta de los nuevos cargos.

Efectividad de 90% en sentencias

Aunque pareciera que el Tribunal Estatal Electoral (TEE), cuenta con la mayor carga de trabajo sólo en los procesos electorales, la magistrada presidenta Roxana García, aclaró que la demanda de trabajo es continua durante todo el año, sea un año con algún proceso electoral o se trata de un año sin proceso de este tipo.

Ejemplifica que en el año 2023, atendieron 330 asuntos que abarcan procedimientos sancionadores, impugnaciones, cuadernillos e incidentes, que fueron analizados por la magistrada Roxana García, el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda y el magistrado Hugo Molina Martínez, en las diferentes sesiones que convoca el pleno para el estudio de los diferentes proyectos.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

A la par, comparte que una de las labores con la que se ha reconocido el Tribunal Electoral, es que el 80% de las sentencias que elaboran los magistrados no son impugnadas por que se resuelven en buenos términos y el 20% que son impugnadas, la Sala Regional Guadalajara, que es la autoridad máxima en resolver las controversias en materia electoral, confirma al menos otro 10% de los recursos que llegan a su estudio.

“En el rubro de efectividad de nuestras sentencias continuamos con un promedio de más del 90%, demostrando que tanto nuestros criterios como la aplicación de las normas conllevan una impartición de justicia eficaz, imparcial, objetiva y equitativa” compartió la titular del organismo.

A la par, destacó que durante el año 2023, se instaló el Órgano Interno de Control, con el objetivo de promover, evaluar, fortalecer el buen funcionamiento del actuar del Tribunal en materia de combate a la corrupción y la consolidación del Estado de Derecho, teniendo en sus áreas esenciales para dar cumplimiento a todo el proceso administrativo, desde la investigación, substanciación y resolución.

También entre los temas que analizaron en el estado, fue la sentencia de la comunidad de LeBarón, fue un precedente a nivel nacional la cual se analizó si se podría o no hacer una comunidad autónoma y luego de diferentes estudios se determinó que no había los elementos suficientes.

Otro de los asuntos que logró destacar el Tribunal Estatal Electoral, fue elaborar la primera sentencia en braille que se hizo para que la interesada pudiera conocer todo los resolutivos que habían resuelto el tribunal, lo cual se convirtió en la primera de este tipo, expedida por un tribunal local electoral.