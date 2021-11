El TEJA es manipulado por corralistas, señalamientos no me intimidan: Ariel Fernández

El ex presidente municipal de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado respecto a la presunta inhabilitación por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, sin embargo, señaló que ese tipo de señalamientos no le asustan ni lo intimidan para continuar con su intención por la dirigencia estatal del PRI, ya que seguramente las acusaciones obedecen a un intento por descarrilarlo de dicha contienda.

Lo anterior luego de que el TEJA aprobara durante una sesión plenaria, que el ex alcalde fuera inhabilitado por seis meses, para poder asumir algún cargo público o proveer algún producto o servicio para obra pública, tras haber comprobado que durante su gestión municipal, se contrató a una empresa proveedora de combustibles, de la cual su mayor accionista resultó ser un familiar político del señalado.

“Estoy a la espera de que se pueda dar una notificación, si es que existe el hecho, tendré que revisarlo y valorarlo; lo importante es que siempre nos apegamos a la normatividad de la ley vigente y siempre habrá algo que analizar, y nosotros lo haremos de la manera conducente ante la misma autoridad, ya sea ante el mismo tribunal o ante un tribunal federal, según sea el caso”, dijo Ariel Fernández.

Reiteró que desde su sentir, esa acción del TEJA atiende a una manipulación por parte de algún actor político que busca afectarlo, asimismo recordó que quienes integran ese tribunal, fueron designados durante el quinquenio de Javier Corral, por lo que podrían seguir atendiendo instrucciones ajenas al propio tribunal.

Destacó que el tema de la democracia interna y la reestructuración del Partido Revolucionario Institucional en el estado, se ha manejado muy fuerte, sobre todo porque desde el pasado 23 de julio se venció el periodo de la actual dirigencia estatal encabezada por Alejandro Domínguez, gestión debe ser renovado.

“Nosotros seguimos trabajando y sumando equipo, ya se vienen los tiempos en donde surgen este y muchos más temas, empieza la guerra sucia y se trata de descalificar una contienda que debe ser de paz y de tranquilidad y no con este tipo de situaciones”, dijo Fernández.

Agregó que ese mismo grupo que busca hacer la guerra sucia, recibe instrucciones del gobernador Javier Corral, y tal y como lo hicieron con la hoy gobernadora María Eugenia Campos, se utilizan las instituciones de forma anti ética para atentar, intimidar y descalificar a sus opositores en temas políticos.