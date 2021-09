El único criminal que conozco esta en Miami: Víctor Quintana

El activista Víctor Quintana Silveyra, se deslindó de las acusaciones en las que lo menciona el exgobernador César Horacio D.J. en un escrito que presentó su abogado y representante Juan Carlos Mendoza y afirmó que el único criminal que conoce hasta ahora, se encuentra preso en la ciudad de Miami.

El día de hoy el abogado, mostró una masiva que le entregó el exmandatario, donde habla sobre distintos momentos, acusaciones y desmiente las acciones del gobernador Javier Corral y donde también menciona a Víctor Quintana, como un posible vínculo entre Corral con la delincuencia organizada.

De acuerdo a la carta, el exmandatario refiere que gente de su confianza recibieron una confesión de Víctor Quintana Silveyra en donde él mismo platica a sus amigos, cómo “Corral” le encomendó hacer arreglos con la delincuencia organizada y declara que un conocido sacerdote es el enlace que le abrió esa comunicación.

“Quintana Silveyra aseguraba que en cuanto yo llegara al Cereso de Chihuahua me iban a matar, y tu amigo momentáneo ( como lo han sido casi siempre la mayoría de tus amigos) sabe que está grabado esto que digo y no lo podrá desmentir” refiere el escrito.

Por su parte el activista de Unión Ciudadana, refiere es increíble como dio una carta un detenido y pidió que se mostrara esa grabación, “es totalmente falso, no hay ni una cosa por la que me pueda sentir intranquilo, no soy medianamente responsable, me extraña y vamos a proceder ante tal vileza”.