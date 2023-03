Elección del 2024 será la madre de todas las batallas: Domínguez

“La elección del 2024 será la madre de todas las batallas, en el PRI tenemos rostros y gente capacitada que puede gobernar, estaremos generando las condiciones necesarias en el territorio y en la narrativa pública, de lo que vamos a ofrecer para las próximas elecciones, siempre teniendo como eje central el bienestar de los ciudadanos, la corrupción es un asunto de personas, no de partidos, hemos sufrido como partido político un desgaste, pero también reconocemos el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo”, declaró Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Alejandro Domínguez, comentó que está convencido que estas elecciones serán decisivas, ya que tienen claro que es lo que tienen que hacer para convencer a los chihuahuenses y mexicanos de que el partido es una buena opción para gobernar.

“No lo digo nada más por ser el presidente estatal del PRI, si no por muchos de los datos, nosotros cuando gobernamos no teníamos una inflación como la que tenemos ahora, hoy la cartera de huevo vale más de 100 pesos, tenemos una inflación creciente en los productos de la canasta básica, circunstancia que cuando nosotros gobernamos no sucedió”, señaló.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

El dirigente mencionó que hay un crecimiento excesivo en la violencia en el país, en donde hay más de 147 mil asesinatos en lo que va de la administración de Morena, asimismo, en el mes en el que se conmemoró el Día de la Mujer, hay claros datos sobre el incremento de feminicidios.

Detalló que hay obras de infraestructura que no se están llevando a cabo, por ejemplo la Vía Corta, lo que muestra una falta de inversión pública por parte del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua.

“Esto nos permite a nosotros poner sobre la mesa las obras que el PRI hizo como gobierno, y el comparativo tiene que ser muy claro de lo que hizo cuando gobernó Patricio Martínez, Reyes Baeza, y César Duarte, hay infraestructura que está a la vista, que son claras”, dijo.

Domínguez, enfatizó que la corrupción es un asunto de personas, no de partidos, por ello están convencidos que en ese comparativo, como institución tienen un saldo a favor en el territorio estatal.

“Vamos a empezar a evaluar la relación del partido de cara a la organización que debemos tener para el 2024, el objetivo es ir generando las condiciones necesarias en el territorio y en la narrativa pública de lo que va a ofrecer el PRI en las próximas elecciones hemos estado hablando con militantes sobre los avances que tenemos en el diálogo con otros partidos políticos para la construcción de una coalición para el 2024, sin dejar de reconocer que podemos tener fallas en lo general por el desgaste que hemos sufrido como partido político, pero también reconociendo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo”, finalizó.

Publicado originalmente en: El Sol de Parral