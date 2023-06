Eliminación de programas es por falta de presupuesto federal: Rocío González

La diputada federal por el Partido Acción Nacional, Rocío González, aseveró que la eliminación de los programas sociales que se tenían durante años se debe a dos cuestiones principalmente, la primera a la intención de preservar el poder a través de las dadivas, y la segunda, a que cada vez es menor el presupuesto con el que cuenta la Federación.

Detalló que, pese a que no se dé a conocer, el recurso cada vez es menos, y lo que ingresa, se destina únicamente a las obras y proyectos que son del agrado del presidente de la República.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que en días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Normas Oficiales Mexicanas que fueron eliminadas del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, entre las cuales destacan la promoción a la lactancia materna y a la atención al cáncer de mama y el cervicouterino.

“Es un modus operandi de Morena destruir todo lo que está funcionando”, señaló González Alonso quien explicó que este tema, al tratarse de políticas públicas, no se discutió dentro de la Cámara de Diputados y se publicó en el DOF afectando aún más la salud de los mexicanos.

Ante esta situación, detalló que el problema recaerá de nueva cuenta en los municipios y las entidades federativas, quienes tendrán que echar a andar esos programas de manera local, dejando sin recurso suficiente para otras áreas como son infraestructura, obra pública, entre otras. Recordó que eso fue lo que sucedió con las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

Señaló que la excusa que pone el Gobiero Federal para eliminar esos programas y apoyo es la intención de centralizar todo; sin embargo, una vez que ejecutan la acción, las dejan en el olvido y ya no las retoman, por lo que tienen que salir “al quite” los Estados.

Tras lo acontecido, refirió que sí es posible presentar iniciativas solicitando la creación de nueva cuenta de esos programas; sin embargo, al no contar la oposición con los votos suficientes, no se aprobarían, además de que, al ser temas que no le interesan al Gobierno Federal dijo que ni siquiera van a pasar por las Comisiones.

Por tal motivo dijo que lo que se puede hacer es mantener todos esos temas en el radar y darles seguimiento, así como el mantener informada a la ciudadanía de lo que pasa para que esté igualmente alerta y sepa las consecuencias que habrá ante tales decisiones.