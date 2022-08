Eliminar prisión preventiva terminaría con sobrepoblación de Ceresos: Abogado Villasana

El abogado Héctor Villasana, dio a conocer que ante el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se pretende terminar con la prisión preventiva, consideró que es una medida urgente y necesaria para continuar apegados a derechos humanos, además de que sería una medida eficaz para terminar con la sobrepoblación en los ceresos del estado como en el resto del país.

Consideró que más de la mitad de los detenidos en el estado, no tienen una sentencia condenatoria, es decir que no son formalmente culpables de haber cometido un delito, por lo cual en lo que se resuelve su situación jurídica permanecen en una prisión preventiva y la población de los penales se incrementa, aun y cuando algunos de los detenidos con el paso de los años se resuelve que no eran penalmente responsables.

“Es de suma trascendencia lo que está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Aguilar Morales, está en el sentido de declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, que es hacia donde debemos ir, a la priorizar los derechos humanos, porque es inconcebible, que una persona que está siendo procesada e investigada sobre la comisión de un delito, tenga que estar necesariamente privada de su libertad” explicó el abogado.

Aseguró que si las personas detenidas no han sido declaradas culpables en una sentencia condenatoria, no deben estar en una prisión, ya que argumenta que desde el punto de vista penitenciario, se genera la sobrepoblación en la que se encuentran los centros de readaptación social, que además genera un costo muy alto para el estado y además impacta indirectamente en problemas de seguridad pública.

Juárez Detenidos por ataques en Juárez son acusados de daños y no de terrorismo

“No implica que habrá impunidad o puerta giratoria, el juez y el ministerio público, debe acreditar cada caso en concreto, si hay necesidad de cautela, si es una persona que ha cometido varios delitos y reincidente, a lo mejor se justifica, si es una persona que es su primera vez que está sujeto a un proceso, tiene arraigo, tiene un trabajo, puede llevar el proceso en libertad sin ningún problema” aseguró.

Héctor Villasana, dijo que el tema de la prisión preventiva ocasiona que más personas se concentren en los penales, y esto impacta en el tema de la seguridad pública, porque consideró que es un nicho, una oportunidad de delictiva, porque existen personas que no tienen un perfil delictivo, pero al momento de estar en una prisión, son captados por los grupos delincuenciales.

Indicó que es un proceso inconcebible en una época donde se han priorizado los derechos humanos se consideré la prisión preventiva cuando no ha sido penalmente culpado por el delito, ya que se violenta el principio de presunción de inocencia por esa medida privativa de la libertad de los imputados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay un sinfín de medidas cautelares que se pueden utilizar para que una persona enfrente el proceso en libertad, que tenga la libertad de defenderse y acceder a las pruebas en libertad ¿cómo interrogo a mi testigo?, ¿cómo obtengo las pruebas para defenderme?, esto mientras estoy detenido, no se diga el costo que también implica” comentó.

El catalogar que una persona tenga que permanecer en prisión preventiva por una investigación que exista en su contra, viola el principio de presunción de inocencia, al no tener que permanecer en prisión de uno a cinco años por que se les investiga en alguno de los delitos que consideran esta medida cautelar, según refiere.