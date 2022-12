Ellas son las ganadoras del kit de belleza de Natura

Esta mañana se realizó la entrega de los tres kits de belleza y artículos de cuidado personal a las primeras personas que llegaron a las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua quienes cumplieron con los requisitos correspondientes, cinco cupones consecutivos del 16 al 20 de diciembre y respuestas correctas en referencia a las preguntas que se establecieron durante los días 5 días del concurso.

Idaly Romero, María Mercedes Solano y Carmen Mendías se hicieron acreedoras al premio con valor aproximado de 3 mil pesos en productos, éstos fueron: 1 tónico détox hidratante, 1 pulpa anti resequedad, 1 jabón de tocador puro vegetal, 1 labial mate, 1 esmalte vegano y fragancias para hombre y mujer, todo de la mejor calidad y elaborado a base de ingredientes amigables con el medio ambiente.

“Estoy emocionada porque quería probar desde hace tiempo los productos Natura y vi la publicación y dije, estos son míos, me los tengo que ganar y pues sí, ya tuve mi regalo de Navidad, me los voy a quedar es que estoy sin empleo y es para mí, gracias a El Heraldo de Chihuahua porque siempre cumple”, expresó la primera persona en llegar, Idaly Romero.

Felicidades a las ganadoras / Foto de: Silvia Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte la segunda ganadora, María Mercedes Solano dijo: “Me siento muy contenta porque estos productos los use mucho tiempo y son fabulosos, es una muy buena marca, porque soy alérgica a muchas cosas y estos me caen perfecto, me encanta, El Heraldo cumple, yo siempre participo en todo lo de este periódico, el regalo es para mí pero también lo voy a compartir con mi hija. Finalizó.

Carmen Romero, la tercera ganadora externó “Estoy muy contenta me interesó mucho que son productos naturales, de hoy en adelante a probarlos, me voy a quedar con ellos, mi esposo es el que me invitó a participar, él me motivó y gracias a Dios ganamos”.

Una vez más El Heraldo de Chihuahua se une a marcas importantes para consentir a nuestros lectores quienes en esta ocasión reciben el kit que, según sus palabras, es un gran regalo de Navidad, ya que llega justo días antes de la festividad.

Natura es una marca brasileña con presencia en diferentes países, entre ellos México, cuenta con tiendas en físico y para comodidad de sus millones de consumidores, destaca la opción de compras en línea a través de diferentes plataformas digitales.

Esta empresa se distingue por su responsabilidad con el medio ambiente, en la búsqueda del cuidado del planeta utilizan insumos de origen vegetal y materiales reciclados en los que respecta al proceso de empaque.

Ofrece extensa gama de productos como fragancias, cosméticos y cremas para el cuidado personal direccionados a mujeres, hombres, niñas y niños.