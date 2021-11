Emite PC Municipal recomendaciones ante bajas temperaturas

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que este fin de semana se espera cielo mayormente nublado y con temperaturas frías durante las noches y mañanas en la ciudad, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual es importante acatar las recomendaciones que emite la autoridad, para prevenir enfermedades respiratorias.

Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal, dijo que este viernes la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 6; para el sábado la máxima llegará a los 27 y la mínima a los 9 grados; en tanto el domingo serán de 24 y 11 grados centígrados, respectivamente.

El funcionario también pidió a los chihuahuenses abrigarse bien y ser muy cautelosos al momento de utilizar calentones y equipos de gas, tales como revisar que no haya fugas en las líneas, limpiarlos antes de encenderlos y nunca dejar los cilindros al interior de la propiedad, pues cada año se suscitan accidentes y explosiones por no revisarlos de manera adecuada.

Para finalizar, recomendó evitar corrientes de aire, evitar cambios bruscos de temperatura, tomar bebidas calientes, no salir de casa, a menos de que sea necesario, no exponer a niños, niñas o personas mayores a bajas temperaturas, cubrir adecuadamente las tuberías de gas y agua, cubrir bien a tus mascotas, proteger las vías respiratorias abrigarse bien, y comer frutas, verduras y alimentos ricos en vitamina C.