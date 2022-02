Emiten recomendaciones ante Frente Frío 28 y Tormenta Invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó la apertura a partir de esta tarde de los 398 albergues dispersados en los municipios del estado de Chihuahua, como apoyo a la población vulnerable ante la llegada del temporal invernal provocado por el frente frío número 28, con conjunción con una tormenta invernal.

Así se determinó en una reunión celebrada este martes 1, en la que estuvieron presentes los titulares de Protección Civil de los municipios chihuahuenses, en la que se afinaron detalles de las acciones que se implementarán por la tormenta invernal, que se espera en las próximas horas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo con la información difundida por la CEPC, los refugios se irán abriendo, conforme la demanda de la población.

Además, se abordó el tema de posibles cierres de tramos carreteros, ante la posible cristalización del asfalto.

Por todo lo anterior, Protección Civil Estatal emitió una serie de recomendaciones, ante el ingreso del frente frío número 28 y un vórtice polar que podría generar una nueva tormenta invernal, cuyos efectos se esperan este miércoles, con descenso de temperaturas, vientos, precipitaciones de lluvia, agua nieve y nieve.

“Ante el descenso de temperaturas que se prevén a partir de mañana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, pide a la población a seguir las medidas de prevención y cuidado, sobre todo al manipular calentones de gas y de leña, mantener una ventana abierta de 10 a 15 centímetros para una adecuada ventilación y evitar la acumulación de monóxido de carbono. Así mismo se pide tener el cuidado pertinente con niños y adultos mayores ante cambios bruscos de temperatura, también se hace el exhorto a cuidar de mascotas que se encuentren en la intemperie”, exhortó entre las previsiones para evitar accidentes dentro del hogar.

Así mismo, en cuestión vehicular, Protección Civil Estatal solicitó a la población verificar el estado de las llantas y los frenos de los vehículos, mantener una distancia adecuada para poder frenar de forma segura, y no acelerar bruscamente. En caso de viajar por carretera, y hay nieve en los caminos que se van a transitar, pidió contemplar la posibilidad de aplazar el viaje, y no salir en caso de no ser necesario.