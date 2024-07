Emitirán los resultados de la investigación contra cardiólogo la próxima semana

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios emitirá la próxima semana la resolución entorno a la denuncia que fue presentada en contra del cardiólogo Omar F. a quien se le señala por ofrecer procedimientos médicos sin una certificación necesaria para hacerlo.

Fuentes al interior de la dependencia estatal, informaron que la Coespris trabaja en la creación del dictamen que contendrá los resultados de la investigación, por lo que se definirá si existió o no alguna falta por parte del médico.

El documento que se emitirá se basará tanto en la carga probatoria presentada por el denunciante, así como en lo que resulte de las indagatorias que la propia Coespris realizó sobre dicho caso.

La denuncia se presentó en el sentido de que el doctor Omar F. quien cuenta con la especialidad de cardiólogo, ofrece servicios que sólo pueden ser realizados por un cardiólogo intervencionista, certificación que requiere de otra preparación académica y una certificación.

En las evidencias se presentaron documentos en donde el galeno se ostenta como cardiólogo intervencionista, sin embargo, no se encuentra como tal en el registro del Consejo Mexicano de Cardiología, en donde sólo parece como cardiólogo sin alguna especialidad.

“Además de ostentarse de diplomados y subespecialidades para las cuales no tiene la preparación académica, ya que no cuenta con una preparación formal, no tiene los títulos, diplomas y certificaciones correspondientes para ejercer ese tipo de prácticas”, se puede ver en la denunciada que fue presentada ante la Coespris y ante la Fiscalía General del Estado.

Por lo anterior, el doctor Luis Carlos Tarín, titular de la Coespris, en su momento mencionó que se investigaría la denuncia y adelantó que se realizarían visitas al consultorio del cardiólogo, por lo que será en los próximos días cuando los resultados sean dados a conocer.