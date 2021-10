Emprende IP proyecto para una ciudad verde

Fue lanzado el proyecto “Chihuahua Green City”, financiado por la Unión Europea, que busca una Economía Circular entre empresarios locales, que colocará a Chihuahua como punta de lanza nacional y de Latinoamérica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Chihuahua Green City” tiene de forma inicial cuatro fases: contacto y sesiones con empresas (del 15 de julio al 30 de octubre de 2021); cálculo de los impactos que la implantación de las oportunidades identificadas tendría en las empresas y en el territorio chihuahuense; diseño de proyecto de implementación de sinergias y áreas de oportunidad; e informes y presentaciones (marzo de 2022).





Foto: Cortesía / Coparmex





En una primera etapa se busca la participación de grandes empresas. Hay empresas icónicas que ya han participado, como pueden ser: GCC, Interceramic, Bafar, además se está involucrando a Heineken en Delicias; pero la invitación también está abierta a empresas de otros municipios, señaló Víctor Gómez, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex Chihuahua.

“En esta primera etapa estamos invitando a grandes y medianas empresas que son tractoras para que éstas a su vez puedan invitar a toda su cadena de suministro, pero puede participar cualquier empresa, pues es un proyecto que durará muchos años”, dijo, al tiempo que notificó que está disponible el apartado sobre este programa en la página de Coparmex.

Gómez destacó que en México faltan instrumentos para alinear a todos los actores que busquen impactar en el aspecto ecológico; asimismo, indicó que en mayo de 2020 se publicó un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en cuyo artículo se puede corroborar que no hay reglas claras para la categorización de residuos.

Cabe mencionar que de acuerdo con datos aportados por el empresario, en la ciudad de Chihuahua se desechan diariamente 554 mil toneladas de residuos, entre cartón, plástico, madera, papel, metales, neumáticos, tela y más, pero sin un contexto claro de cuánto hay cada uno de estos y su valorización.

En su intervención, Jorge Cruz, presidente de Coparmex Chihuahua, mencionó que “Chihuahua Green City” es un proyecto noble –aseguró- que no se busca beneficiar sólo a algunos, sino a la sociedad en conjunto a través de estrategias que le permitan a la empresa aprovechar sus residuos.

El líder empresarial apuntó que esto posiciona a Chihuahua en los reflectores, sobre todo con este tema que viene de la Reforma Energética.

“Con Chihuahua Green City podemos tener por primera vez un diagnóstico real y claro de la situación por la que estamos atravesando en cuanto a los residuos de las empresas. Los gobiernos por muchos años no se preocuparon por este tema y sólo pudieron lograr algunos estudios aislados, entonces podemos lograr no sólo algo teórico, sino real que genere beneficio a la misma población”, expuso y añadió que gracias al apoyo de las autoridades se está logrando recabar información precisa que llevará a tomar políticas públicas en un lapso no muy lejano.

Por su parte, Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, manifestó que es evidente el papel fundamental que tienen las empresas. “Cambiar de paradigma, aplicar la economía circular, la simbiosis industrial, no significa simplemente cumplir con los requisitos de ley o normas, sino permite crear más valor y aumentar la competitividad de las empresas, ya que las incita a buscar nuevas oportunidades de negocio, a reducir costos, a desarrollar productos y servicios innovadores y también abrirse a la cooperación internacional”, externó.

Dijo saber que las autoridades municipales y estatales de Chihuahua albergan empresas muy importantes asociadas a Coparmex y que espera que muchas de éstas puedan ser parte de este importante proyecto, dando impulso hacia este cambio fundamental.

En su participación, el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla señaló que desde la presentación de plan de acciones por un mejor futuro, en campaña del actual presidente, el elemento de la economía fue expuesto como un eje de innovación y de certidumbre en la competitividad del municipio.

Resaltó que Chihuahua Green City tiene como objeto principal actuar como facilitador que identifique oportunidades y ayude a ponerlas en marcha, recopilando y gestionando datos de industrias para encontrar sinergias y creando beneficio económico y valor agregado a las empresas del municipio que redunde en un beneficio económico para las familias chihuahuenses que colaboran en estas empresas.

Finalmente, María Angélica Granados Trespalacios, secretaria de Innovación y Desarrollo de Innovación, declaró que derivado del lanzamiento de este proyecto, Chihuahua volverá a ser un referente internacional.

“Con la implementación de la iniciativa se va a lograr trabajar un modelo de producción y de consumo más eficiente y resiliente; un proyecto que será capaz de generar valor y hacer un uso óptimo de los recursos, acercando la industria a la economía circular”, externó.

Asimismo, aprovechó para destacar que Chihuahua es un modelo nacional al ser la única entidad que está trabajando en estrategias de especialización inteligentes sostenibles que involucran el tema de economía circular y de mejora en la calidad de vida, identificando estas nuevas áreas de economía a partir del talento, innovación, del desarrollo tecnológico, del emprendimiento, y de hacer ciudades más sustentables.