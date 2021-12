En abril Armando Gutiérrez vendió sus acciones de Aras

La Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chihuahua, no logró emplazar a Armando Gutiérrez Rosas por las demandas que existen en su contra, debido a que en el mes de abril, decidió vender sus acciones de la empresa Aras Investment Business Group, según notificó una actuaría de dicha junta.

La actuaría Guadalupe de Jesús García, de la junta especial número uno, acudió al domicilio Paseo Vistas del Sol, en el Fraccionamiento Vistas del Sol, donde se dio a conocer que no habita, ni labora Armando Gutiérrez y quien hasta el 05 de abril de 2021 fue accionista de Aras Investment Business Group.

Foto: Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua

El cambio quedó en la escritura pública número 25 mil 301 de fecha 06 de abril, ante el notario público número 3, con el Notario Auxiliar, Irma Quezada Anchondo, con número de registro FMEN202011174, ante el registro público del comercio.

El 18 de noviembre, fue cuando la Junta de Conciliación, intentó emplazar a Armando Gutiérrez sobre las demandas, sin embargo no han podido llamarlo al no ser localizable y no tener acciones de esta empresa, que ha tenido una serie de denuncias de presunto fraude ante la Fiscalía General del Estado.