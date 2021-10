En caso de regresar, fotomultas deberán tener nuevo programa: Rivas

“Siempre y cuando sea preventivo, en pro de mejorar la circulación vial, adelante; pero es el Consejo Consultivo de Vialidad quien está investigando”, declaró la diputada panista Carla Rivas, presidente de la Comisión de Obras y Movilidad Urbana, en relación a esta posibilidad que se analiza en la nueva Ley Vial.

La legisladora manifestó que actualmente lo que se sabe es que es el Consejo Consultivo el que está haciendo esta recomendación de regresar los detectores para medir la velocidad a fin de disminuir los accidentes viales que se han estado suscitando en la ciudad por este tema.

A Rivas le ha tocado trabajar de cerca con el tema de las “fotomultas” y aseguró que la queja de la ciudadanía era que “no servía el programa como tal, que las fotomultas las notificaban sin una foto del vehículo o de las placas, o que incluso se presentaban en carros que no se movían”.

“Lo que quiero decir es que el programa como se implementaba era muy deficiente, no funcionaba como debía; entonces ahora investigando, todo indica que si en dado caso de que se llegue a optar de nuevo por este programa de fotomultas, deba ser con un programa nuevo, verdaderamente controlado y comprobable”, destacó.

Rivas criticó que anteriormente muchas de las fotomultas de la anterior administración “se caían porque básicamente eran casi ilegales”.

“Si bien lo que nos comentan es que hay muchos índices de accidentes viales por exceso de velocidad y que esta medida se busca para prevenir, no de manera recaudatoria, en ese sentido estaríamos de acuerdo; sin embargo, tiene que hacerse el análisis de que no sea el mismo programa que ya se dio en Chihuahua porque ese sí no funciono y era recaudatorio meramente”, apuntó.

“Entonces: siempre y cuando sea preventivo, en pro de mejorar la circulación vial, adelante; pero es el Consejo Consultivo de Vialidad quien está investigando, está buscando a ver si se puede poner con un sistema distinto, y ver si le conviene más allá del gobierno a la ciudadanía misma, si va a salir viablemente mejor en la reducción de accidentes que en el mismo costo de implementar el programa”, añadió.