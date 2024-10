En Chihuahua no existe el "cártel inmobiliario"; se trabaja en proyectos sustentables: Caprin

El presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprin) Chihuahua, Leopoldo Mares Delgado, se dirigió ante los diputados locales integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Movilidad Urbana, para aclarar que en Chihuahua no aplica un término que se ha utilizado erróneamente como ‘cartel inmobiliario’, y afirmó que en la capital del estado se trabaja en proyectos sustentables y para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Estuve en la primera sesión en el Congreso del Estado, de la primera sesión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana. Comentaba, que estamos por parte de Caprin, que somos todos los desarrolladores industriales, comerciales, y de vivienda –algunos- de la ciudad, que estamos ofendidos porque nos han puesto ese terminito del ‘cartel inmobiliario’ lo cual, funciona en otras partes, pero aquí no. Aquí siempre trabajamos junto con el Municipio para desarrollar a la ciudad holísticamente, siempre cuidando que el desarrollo urbano se haga lo mejor posible”, afirmó Leopoldo Mares.

En ese sentido, el presidente de Caprin Chihuahua, señaló que la ciudad de Chihuahua está creciendo, como todas las ciudades de México y el mundo, a consecuencia del crecimiento demográfico.

“Las familias crecen y necesitan otra vivienda para los hijos, necesitan desarrollarse más trabajos, más viviendas. Entonces, la ciudad tiene que crecer: no podemos quedarnos en el mismo espacio, tienen que generarse nuevos fraccionamientos y nuevos desarrollos que demanda la población”, aseveró Mares Delgado.

Sobre las iniciativas que se han implementado en Chihuahua Capital, por parte de Caprin señaló que hay confianza en el proyecto Ciudad Cercana, en el que se trata de desarrollar también vivienda vertical, cerca del Centro de la ciudad, para proveer vivienda a quienes desarrollan su actividad laboral en el sector Centro de la ciudad, lo que ofrece beneficios como ahorro en transporte y servicios.

Sobre la expansión de las zonas residenciales, comentó que a diferencia de países como Estados Unidos, las personas con mayor poder adquisitivo viven en las orillas de las ciudades, en sectores más exclusivos, y quienes tienen menos recursos, se concentran en la zona Centro.

“Aquí estamos al revés, la gente más humilde vive más lejos. Es ilógico, porque a este sector de la población, es a la que le cuesta más tener los servicios públicos, tener seguridad, tener alumbrado, tener clínicas, tener transporte público para ir a la zona de trabajo que están en lugares más dentro de la ciudad. Necesitamos corregir eso”, señaló Leopoldo Mares Delgado.

El presidente de la Cámara, reconoció que esta situación es común en todas las ciudades de México, y es una condición que se debe superar paulatinamente, para que la ciudad siga creciendo con orden y con las mejores condiciones para todos.

Agregó, que su intención es que se conozca por parte del Congreso la labor que realiza la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, y citó el ejemplo del proyecto Ziudana, de cómo se pueden hacer desarrollos de vivienda nuevos, aunque se continúen construyendo fraccionamientos tradicionales, pero que estén ordenados y que tengan las mejores condiciones.

Para finalizar, hizo un llamado en puntualizar cuáles son los problemas que se perciben en la ciudad, para poder corregirlos, pero sin golpeteos como el utilizado con el término ‘cartel inmobiliario’.

“Insisto que aquí hay que señalar los problemas. Si hay algún problema, -porque no somos perfectos, no todo se desarrolla en las mejores condiciones, puede haber errores-, pues que se señalen esos errores; pero no que se refieran como que todos somos malos desarrolladores o haciendo las cosas mal. Estamos viendo la ciudad como prioridad. Ese termino lo usan más para estar golpeando en general a todos, hasta el Municipio y al Estado. Que se pongan las cosas en su lugar, que si alguien hace algo mal, que se señale públicamente, pues es parte de que tenemos que seguir superando y haciendo mejor las cosas”, finalizó.