En cinco meses, trece menores se han quitado la vida en Chihuahua capital

La ciudad de Chihuahua acumula 13 casos de suicidios en menores de 18 años, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Estado, correspondientes al periodo enero-mayo, los más recientes con los que cuenta la dependencia.

La secretaría explicó que dicho reporte, establece que de las víctimas de lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en lo que va del 2024, 10 están en el rango de 15 a 17 años y 3 en el de 10 a 14 años de edad.

Además, datos de la Fiscalía General del Estado, señalan que en 2023, a nivel estatal, se privaron de la vida 49 menores de 0 a 18 años, de los cuales 47 fueron en edades de 12 a 17 años y 2 en menores de 12 años de edad.

De los 47 casos de menores que se privaron de la vida en 2023, 30 ocurrieron en varones y 17 en mujeres; mientras tanto, los 2 casos en menores de 12 años de edad, se presentaron en mujeres.

Las formas de autolesión más registradas, son ahorcamiento por suspensión, disparo con arma de fuego e intoxicación (intencionada) con sustancias

Salud

La subdirectora de Línea de la Vida, Miriam Gómez Zambrani habló sobre el hecho de que la depresión ansiedad y el suicidio son algunos de los riesgos asociados al bullying, por lo que es importante que desde la familia se escuche al niño, niña o adolescente y se dé mportancia a lo que ellos comparten con los padres o cuidadores.

Señaló que minimizar sus problemas, puede derivar en consecuencias graves.

Al tratar el tema de consecuencias del acoso escolar la subdirectora de línea de la vida señaló que "también es muy importante, observar al interior de la familia, a ver qué es lo que está ocurriendo y de igual forma, es importante que en las escuelas, se detecten los factores (de riesgo)".

Refirió los adultos o personas cuidadoras, pueden ser un factor que limita la presencia, o por el contrario fomenta la salud mental de niñas y niños, y uno de los actos que más los vulneran, es la minimización de sus problemas.

Explicó que es muy importante, identificar los problemas como el acoso escolar, pues esto permite la posibilidad de actuar para atenderlo oportunamente.

Por ejemplo, el bullying o acoso escolar, tiene un impacto que no únicamente se ejerce, sino que se trata de un impacto en todo un círculo, y resaltó la importancia de siempre tomar en cuenta lo que un niño manifiesta o expresa.

"A lo mejor no todo lo que expresan los niños, niñas, significa que existe acoso escolar, pero sí que algo está ocurriendo en el entorno o con el niño, y como adultos cuidadores, es nuestra responsabilidad escucharlos desde una escucha muy respetuosa".

Señaló que es común que existan prácticas "adultocentristas", es decir, se piensa que sólo lo que ocurre en la vida de los adultos es importante, 'y entonces se cae en frases que minimizan lo que expresan los niños".

En este sentido, mencionó que es común que se presente contradicción en este tema, pues por un lado, en el discurso, se invita a los niños y niñas a que hablen pero en la práctica, se minimiza lo que ellos expresan.

Refirió que es necesario cambiar de una visión adultocentrista hacia las necesidades y problemas de niñas, niños y adolescentes

A su vez, la doctora Alejandrina Nogales pauropsiquiatra, explicó que para identificar las características o signos de acoso escolar, "hay que remontarse hacia aspectos como el estilo de crianza" y los factores que se pueden identificar -hablando de los padres en este caso- y que tienen que ver con todos los cambios que pueden darse en la conducta de un niño, que por ejemplo, no quiera ir a la escuela.

Añadió que vale la pena señalar, que el hecho de que un niño no quiera ir a la escuela, "no significa que esté sufriendo acoso, o que algo le hicieron en la escuela", pues en muchos casos, puede tratarse de otros trastornos como ansiedad por la separación, que hace que el niño no pueda tolerar separarse de su mamá, lo que dijo, es un tema muy común.

El niño tiene dificultad excesiva para levantarse por las mañanas o casos extremos en los que los niños dicen que mejor no estudian y se dedican a trabajar podemos hablar de que se han llegado a un extremo.

Explicó que hay niños que presentan problemas para dormir o para comer, y un rendimiento académico menor, que por sí solo, no es un problema, sin embargo, la baja de calificaciones puede indicar o ser indicio de otra causa.

Señaló que los cambios en la conducta, en el estilo de vida, patrones de sueño, del estado emocional son síntomas que pueden hablar de problemas emocionales, que es importante identificar a tiempo para evitar que esto evolucione y aumente el riesgo de mayores consecuencias.