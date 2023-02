En Delicias, 300 parejas dieron el "sí" en el programa de "Matrimonios Colectivos"

DELICIAS.- En el marco del programa “Matrimonios Colectivos”, las parejas se dieron el “sí” esta tarde durante la ceremonia celebrada en el salón del Club de Leones, a la que asistieron autoridades del municipio y funcionarios de Gobierno del Estado.

La tercera boda colectiva en el estado se llevó a cabo este lunes 20 de febrero después de realizarse eventos similares en Ciudad Juárez y Chihuahua, concurriendo decenas de parejas de todas las edades al festejo, en el que hubo comida, música y una rifa de regalos.

Rafael Corral, director general del Registro Civil, precisó que en Delicias casaron a 300 parejas, pero a la ceremonia invitaron a 150, con lo cual se hizo el cierre del programa de “Matrimonios Colectivos 2023” en este municipio.

Señaló que el matrimonio civil es un tema de seguridad jurídica que las personas puedan acceder a los beneficios de la herencia cuando uno de los cónyuges muere. Destacó que en todo el estado se casaron 4 mil 800 parejas, mientras que el año pasado fueron 4 mil 099.

Asimismo, señaló que falta celebrar las bodas colectivas en Camargo, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes, poblaciones que visitarán en los próximos días.

Jesús Valenciano García, presidente municipal, destacó por su parte el caso de la pareja conformada por José y Nicolasa Molina, quienes contrajeron nupcias después de vivir en unión libre durante 47 años.

“Saben que yo traía un discurso ahí para medio más o menos echarme flores por mis catorce años de matrimonio y siete años de noviazgo, pero ahorita que pasan doña Nicolasa y don José les pregunto cuánto tiempo de conocerse y me dicen: 47 años y apenas nos estamos conociendo. No, ya me mató el discurso”, refirió el edil.

El alcalde señaló que esta es una ocasión especial para las parejas que formalizaron su matrimonio ante la ley, por lo cual felicitó a todos.

Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural, felicitó a todas las parejas en nombre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, subrayando que cada año se ofrece la oportunidad de que se formalicen las uniones sin costo alguno.

Posteriormente, hizo la alocución el director general del Registro Civil, tras lo cual las parejas se dieron el “sí” y un beso para sellar su compromiso.