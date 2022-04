En desacuerdo CCE con eliminación de cubrebocas en espacios abiertos

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Chihuahua, Federico Baeza Mares, se pronunció en desacuerdo respecto a aumentar los aforos al 100 por ciento y eliminar el uso de cubrebocas obligatorio en espacios abiertos, que propondrá la Secretaría de Salud del Estado al Consejo Estatal de Salud, pues consideró que debe hacerse poco a poco, y tomar en cuenta que mayo es el mes con más festejos después de diciembre, y esto puede derivar en un repunte de casos de Covid-19.

“Creemos que la autoridad estatal debe ser cautelosa, y muy paulatinamente ir relajando las medidas, pero no estaríamos de acuerdo con una apertura total en los aforos”, apuntó, y señaló que se entiende que en la actualidad no es tan necesario el uso cubrebocas en espacios abiertos, “pero hay que tener cautela, no relajarnos, y creo que se debería esperar a los meses de julio, agosto, una vez que se vea el resultado de los festejos”.





Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua





De igual forma, indicó que además, el Consejo Coordinador Empresarial “desecha lo que comenta Salud federal porque además creemos que al estar pegados a Estados Unidos tenemos mucha responsabilidad por estar en frontera”.

Cabe recordar que en días anteriores el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, afirmó que el uso de cubrebocas ya no es imprescindible, además de que anunció que ya no se hará la semaforización de Covid-19 que indicaba el nivel de riesgo en cada estado por indicadores como contagios, muertes, hospitalizaciones y casos activos, señalando que el país pasaría a la fase endémica.

Por su parte, el secretario de Salud en el estado declaró que plantearía ante el Consejo Estatal de Salud que se quitara el uso de cubrebocas obligatorio en espacios abiertos y un aumento de aforos de hasta 100 por ciento.

Ante esto, Fernando Baeza Mares señaló que el CCE tiene participación en el Consejo Estatal de Salud, pero es momento de que se les dé no sólo voz, sino también voto, pues finalmente, “en la iniciativa privada está concentrada el 90 por ciento de la población y es inminente que nos den voz y voto, y más espacios que sean designados por el propio CCE”.

“Creemos que debemos continuar con las medidas, estamos atentos a lo que va pasando y esperamos así seguir y después, entonces, ir abriendo más los aforos”.

Agregó que en las empresas se siguen llevando a cabo los protocolos, e insistió en que lo ideal sería esperar hasta el verano, para tener una relajación más fuerte.

Señaló que se debe tener muy en claro “que hay rebrotes en China y que evidentemente pueden llegar hasta acá, aun cuando nosotros usamos mejores vacunas que los chinos, estamos más protegidos”.

El líder empresarial reiteró que está próximo el mes de mayo, en que aumentan los festejos, por ende la movilidad y convivencia, e hizo un exhorto a las autoridades a ser cautelosos en las decisiones, toda vez que anteriormente se ha visto que hay repunte tras los meses con más eventos.