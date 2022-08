En dos meses se apoyó a más de 2 mil 600 personas vulnerables

El Gobierno del Estado, informó que durante los meses de junio y julio, otorgaron apoyos a 2 mil 645 personas, en situación de vulnerabilidad, por medio de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

Entre estos la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, en sus oficinas en Chihuahua y Parral, condonó mil 215 actas del Registro Civil y 933 constancias de antecedentes penales.

Así mismo, brindaron 69 apoyos económicos únicos para la realización de estudios clínicos o la adquisición de medicamentos de alta especialidad, apoyando la salud de esa misma cantidad de personas.

También apoyaron a 82 ciudadanos de escasos recursos, a volver a sus lugares de origen con el regalo de pasajes de autobús y traslado en general.

Entregaron 33 paquetes de láminas a familias que sufrieron afectaciones de viviendas a causa de fenómenos naturales con lo que podrán reconstruir sus hogares, sumado a esto apoyaron con gastos funerarios.

Si tu o tu familia necesita alguno de los apoyos mencionados puedes acercarte a Ventanillas Únicas de la SDHyBC, en la capital de Chihuahua se ubican en calle Ejército Mexicano No. 2906, colonia Centro, y en el sexto piso del edificio Héroes de la Revolución, en Avenida Venustiano Carranza No. 803, colonia Obrera; y en el municipio de Parral, en calle 20 de noviembre No. 12, colonia Centro.