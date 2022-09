En el legislativo somos respetuosos de las resoluciones del TEJA: García Cantú

Luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinara no sancionar al exdirector de sistemas José Alfredo “N”, de la Secretaría de Hacienda Estatal, por denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado quien detectó un pago duplicado en la adquisición de un sistema informático en la administración estatal 2016-2021.

El diputado presidente de la comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, Gabriel García Cantú, expresó que como poder legislativo son respetuosos de las la totalidad de resoluciones que emitan los Tribunales jurisdiccionales.

Indicó que los jueces cuentan con los elementos para tomar las decisiones que corresponden en los asuntos que se les presentan, tomando en cuenta los procedimientos, los elementos de prueba, para posteriormente tomar la decisión.

Chihuahua Tribunal de Justicia Administrativa no sancionó a exfuncionario de Corral por desfalco de 36 mdp

Agregó que por el momento desconoce si se requiere de modificaciones en el TEJA para mejorar o eficiente el funcionamiento, sin embargo siempre está la disposición de los legisladores de realizar la revisión de la normatividad.

En lo que respecta a la demanda de juicio político interpuesta por el ciudadano Otto Valles en contra del ex gobernador, Javier Corral, por presunta duplicidad de nacionalidad, el presidente de la comisión jurisdiccional, indicó que se convocará la próxima semana.

Afirmó que se encuentran en tiempo para abordar el asunto, ya que mientras que no se admita en comisión, los plazos no son fatales, por lo tanto no se afecta a la demanda presentada por el ciudadano.

Cabe mencionar que el 7 de septiembre el empresario Otto Valles ratificó ante el Congreso del Estado la denuncia de juicio político en contra del ex mandatario estatal, Javier Corral Jurado, por presunta doble nacionalidad, es decir mexicana y de Estados Unidos, lo cual representa faltas y delitos según lo que establece la Constitución Mexicana.

Detalló que de acuerdo a las leyes mexicanas, se establece que cuando un ciudadano cuenta con doble nacionalidad, debe renunciar a la extranjera si aspira a ocupar un puesto de elección popular, lo que no realizó el ex gobernador.