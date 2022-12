En enero se revisarán todas las denuncias de juicio político por la Comisión Jurisdiccional

En enero se convocará a la Comisión Jurisdiccional para retomar todos los asuntos de juicio político, incluyendo la nueva denuncia de juicio político interpuesta en el mes de diciembre ahora en contra del propio presidente de la citada comisión, Gabriel García Cantú.

Lo anterior lo informó el diputado García Cantú indicó que en el próximo año, debido a que en el mes de diciembre se atendieron temas como el presupuesto, por lo que cuando concluya esta temporada vacacional, se retomarán los asuntos.

Con respecto a la denuncia de juicio político presentada por el abogado, Gerardo Cortinas Murra en su contra por considerar que hubo negligencia de no recibirle los juicios políticos, el legislador indicó que cuando se vaya a resolver este tema, no estará presente en la reunión para no participar en la decisión.

Agregó el legislador del Partido Acción Nacional que todos los asuntos serán analizados para posteriormente proceder en la comisión conforme a la Ley, si proceden o de lo contrario desecharlas.

Cabe mencionar que el pasado 2 de septiembre del presente año, el ciudadano Otto Valles Baca presentó ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo Local la denuncia por hechos atribuibles a un servidor público que en ejercicio de sus funciones, incurririó mediante actos y omisiones en perjuicio directo de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.

"Javier Corral Jurado quien es nacido en El Paso, Texas no solo tiene doble nacionalidad sino doble identidad que ha venido utilizando a su conveniencia a lo largo de su vida según lo demuestra la compra de bienes inmuebles o procesos jurídicos realizados en territorio nacional o en el extranjero", explicó el denunciante.

La doble identidad se demuestra con las dos Constancias de la Clave Única de Registro de Población (CURP) vigentes y dos actas de nacimiento con las que cuenta Corral Jurado.

"Se fundamenta la presente denuncia de solicitud de juicio político en contra de Javier Corral Jurado, quien se encontraba impedido por disposición Constitucional, para acceder al ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, se requiera ser mexicano por nacimiento, y se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".

Asimismo en Comisión Jurisdiccional, se encuentra la denuncia de juicio político presentada por el abogado Gerardo Cortinas Murra por considerar una irregularidad de no haber publicado y puesto en vigor la reforma al Código Fiscal del Estado y la Ley del Instituto de Pensiones Civiles del Estado para darle a este organismo facultades para cobrar adeudos a los organismos públicos deudores.

Otra denuncia presentada por el abogado ante oficialía de partes, una solicitud de juicio político en contra de los diputados, Alfredo Chávez Madrid y Francisco Sánchez Villegas, por considerar que no es correcto que cuente con dos cargos públicos a la vez.

Añadió el litigante que lo que busca es dejar un precedente para que el Congreso del Estado, de manera exprese apruebe la ley de incompatibilidad de cargos públicos, para evitar que un diputado pueda ejercer su función como legislador a la vez que dirigir un partido político.

Y también se analizará la denuncia interpuesta por el abogado Cortinas Murra en contra del diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional por considerar el abogado supuesta negligencia por no recibirle los juicios políticos.