En espera FGE de pruebas periciales en caso de fallecimiento del dueño de Chachitos

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que están a la espera de las pruebas periciales practicadas en el cuerpo y en el sitio donde fue localizado sin vida Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, CEO de la empresa Productos Chachitos S.A. de C.V. de Chihuahua, para poder avanzar en la investigación.

Agentes ministeriales comentaron que no hay indicios de que el empresario local fuera asesinado por motivos de robo, argumentando que no podían proporcionar más datos, por lo sensible del caso y la integración de la carpeta de investigación.

En este sentido, destacaron que la investigación está dentro de los tiempos normales, a fin de poder corroborar diversos datos de prueba para reforzar la hipótesis más probable que llevan sobre este caso que consternó a nivel nacional.

Fue el pasado lunes a las nueve de la mañana cuando empleados de la fábrica reportaron a los números de emergencia el hallazgo de un masculino que laboraba en la empresa, por lo que, al arribar los elementos del orden público, encontraron a un hombre de aproximadamente 60 años de edad ya sin vida, con diversos golpes severos y maniatado de pies y manos.

A través de sus redes sociales, la empresa Chachitos confirmó el deceso de su fundador. "Informamos que Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas CEO de la empresa Productos Chachitos S.A. de C.V. de Chihuahua, fundada desde la década de 1950 para la producción del famosísimo cereal Chachitos, ha fallecido y lo recordaremos", fue como confirmaron el deceso por parte de la empresa.

En la publicación, catalogaron al CEO de la empresa como un excelente ser humano, amigo y personaje. "Pido respeto para todos sus familiares y amigos, hay que recordarlo como pionero de este rico producto, por su obras de caridad, su compañerismo y su lealtad", citaron.