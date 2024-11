En esta temporada de cambios bruscos de temperatura, con precaución cuida tu salud… Sin Límite

Estar sano es muy importante y tomar medidas para, en lo posible, no enfermar es una responsabilidad. Si tienes miedo a las inyecciones, te cuento que duelen, pero son necesarias. Por eso, te damos algunos tips para que la aguja no sea tu peor enemiga.

Los virus, en ocasiones, están en el aire, y es entonces cuando surgen los contagios. En temporada de frío es necesario mantenerse abrigado y alejarse de quienes tienen gripe o resfriado hasta que se recuperen.

En esta edición, también te invitamos a que rías a carcajadas con adivinanzas y conozcas algunos instrumentos médicos y para qué sirven. Además, si en algún momento los piojos llegan a tu cabeza, no te preocupes, hay medidas para mantenerlos lejos.





¿Qué es eso, doctor?

Foto: FREEPIK

Cada uno de los instrumentos que utilizan los médicos y enfermeras tiene un propósito especial y son muy importantes en la medicina. Los usan para ayudar a que las personas se sientan mejor y para asegurarse de que estén sanas.

Algunos instrumentos, como las jeringas o los cuchillos, pueden ser afilados o tener puntas. Si los tocas sin saber cómo usarlos, puedes lastimarte. Además, los profesionales de la salud deben mantener todo muy limpio para evitar que se propaguen gérmenes y enfermedades. Si alguien toma estas herramientas médicas con las manos sucias, puede ensuciarlas y hacer que otra persona se enferme.





Termómetro





Es un instrumento que se usa para medir la temperatura del cuerpo. Cuando estás enfermo, el doctor usa el termómetro para saber si tienes fiebre. Se coloca en la boca, axila o recto para ver si la temperatura es normal o más alta de lo usual.





Estetoscopio





Un estetoscopio es un aparato que tiene unos tubos y un micrófono. Funciona para escuchar los latidos de tu corazón y el sonido de tus pulmones. Ayuda a saber si todo está bien dentro de tu cuerpo.





Esfingomanómetro





Es un dispositivo que se utiliza para medir la presión arterial. Cuando el doctor te mide la presión arterial, coloca una banda alrededor de tu brazo y la infla. Esto ayuda a saber si tu corazón y vasos sanguíneos están saludables.





Jeringa





Es un tubo con una aguja en un extremo. Se usa para inyectar medicina o sacar sangre. A veces, el doctor necesita inyectarte una vacuna para protegerte de enfermedades.





Otoscopio





Es un instrumento con una luz y una lupa que se usa para mirar dentro de los oídos. Funciona muy bien para ver si tus oídos están sanos o si hay alguna infección que necesite tratamiento.





Martillo de reflejos





El doctor golpea suavemente ciertas partes de tu cuerpo con el martillo para ver cómo responden tus reflejos. Esto ayuda a comprobar que tus nervios y músculos funcionan bien.





Tijeras y pinzas





Son instrumentos que los médicos utilizan para cortar o agarrar cosas. Las tijeras pueden usarse para cortar vendas, y las pinzas para tomar pequeñas cosas o limpiar heridas.





Sonda





Es un tubo delgado que los médicos utilizan para ayudar a drenar líquido del cuerpo o para alimentar a una persona que no puede comer por sí sola.





Nebulizador

Foto: FREEPIK-little-girl-using-nose-spray

Es un dispositivo que convierte un líquido en vapor. Se utiliza en personas con problemas respiratorios; esto les ayuda a respirar mejor. El vapor lleva la medicina a los pulmones.





Radiografía





Aunque no es un instrumento que se use directamente, una radiografía es una imagen que se obtiene utilizando rayos X. Los doctores la utilizan para ver el interior de tu cuerpo, como tus huesos, para saber si están fracturados o si hay algún problema.





Evita los piojos

Foto: FREEPIK

Los piojos son insectos pequeños que viven en el cuero cabelludo de las personas. Son de color gris o marrón y se alimentan de pequeñas cantidades de sangre humana, pero no te preocupes, aunque pueden ser molestos y hacer que te pique la cabeza, no causan enfermedades graves.

Aunque no vuelan ni saltan, pueden arrastrarse de un cabello a otro cuando las cabezas de las personas están muy cerca. Se contagian principalmente por el contacto directo de cabeza a cabeza. Esto puede suceder al jugar, abrazarse o juntar mucho la cabeza con otros niños.

También pueden pasar de una persona a otra si comparten cosas como peines, gorros, bufandas, auriculares o almohadas, aunque esto es menos común.





¿Tienes piojos?





Para saber si los tienes en tu cabeza, lo más común es sentir mucha picazón, sobre todo en la nuca o detrás de las orejas. Esto ocurre porque los piojos muerden la piel del cuero cabelludo para alimentarse.

Al revisar el cabello, tus padres pueden encontrar piojos adultos o sus huevitos, que son como puntitos blancos o grises (llamados liendres).





Para evitarlos tienes que…





No compartir objetos de cabello: Evita compartir peines, gorros, bufandas o auriculares con otros.

Recoger el cabello: Mantener el pelo recogido (en colas o trenzas) reduce la posibilidad de contagio.

Revisión frecuente: Pide a un adulto que revise tu cabello cada semana para asegurarse de que no haya piojos ni liendres.

Evitar el contacto directo: No juntes mucho la cabeza con otros niños si sabes que hay alguien con piojos.

Utilizar repelente: Esto es una forma de prevenir que los insectos lleguen a tu cabello. En los supermercados y farmacias se venden productos que los niños pueden usar, incluso sin tener piojos, para evitar en gran medida que se “hospeden” en tu cabeza.





Si tienes piojos, ¡no te preocupes! Hay tratamientos que pueden eliminarlos. Existen productos especiales en las farmacias, como champús o lociones, que ayudan a matar los piojos. Después de aplicar el tratamiento, es importante peinar el cabello con un peine fino para sacar los piojos muertos y las liendres. También hay que lavar las sábanas, fundas de almohada, gorros y peines para asegurarse de que no quede ningún insecto en otros lugares.





Recuerda: no es tu culpa





Tener piojos no significa que alguien no esté limpio. Estos insectos pueden afectar a cualquiera, y es algo que le puede pasar a cualquier niño o adulto. Es importante no burlarse ni hacer sentir mal a quien los tenga. ¡Con tratamiento y cuidado, se van rápido!





Inyecciones: Sin miedo a la aguja

Foto: FREEPIK

Las inyecciones pueden parecer un poco aterradoras al principio, pero son una forma importante de proteger la salud. A veces, un pequeño pinchazo puede ayudar a que el cuerpo esté fuerte y sano, evitando enfermedades graves. Una inyección es una pequeña cantidad de medicina que se coloca dentro del cuerpo con una aguja especial.

La aguja ayuda a que la medicina llegue directamente al lugar donde puede hacer su trabajo más rápido y de manera más eficaz.

Las personas tienen un sistema de defensa llamado el sistema inmunológico, que combate los virus y bacterias que las hacen enfermar. A veces, el cuerpo necesita un poco de ayuda para reconocer o luchar contra ciertos virus o bacterias. Las inyecciones pueden ser la guía para combatir situaciones específicas.





Tipos de inyecciones





Vacunas: Estas son inyecciones especiales que protegen contra enfermedades antes de que se contagien. Por ejemplo, hay vacunas para prevenir enfermedades como el sarampión, la gripe y la varicela.





Medicinas para el dolor o infecciones: Si estás enfermo y necesitas sentirte mejor rápido, algunas medicinas se aplican con inyecciones para que hagan efecto más rápido en el cuerpo.





Inyecciones de vitaminas o nutrientes: Algunas personas necesitan más vitaminas o nutrientes específicos, y a veces se aplican por inyección para que el cuerpo los absorba mejor.





Así funcionan:

Foto: FREEPIKclose-up-kid-getting-vaccine

Cuando recibes una vacuna, se introduce en tu cuerpo una versión muy débil o pequeña de un virus o bacteria. No te enfermas de verdad porque esta versión no es fuerte.

Al recibirla, el sistema inmunológico se “entrena” y aprende a reconocer y destruir al virus o bacteria que causa la enfermedad.

Así, si en el futuro te encuentras con el virus real, tu cuerpo ya sabe cómo defenderse y evitar que te enfermes. ¡Es como si le enseñaras a tu cuerpo a ser un súper héroe que reconoce y vence a los villanos!

Las inyecciones colocan la medicina directamente en tu cuerpo, por lo que hacen efecto rápido y no pasan por el estómago, como lo hacen algunas medicinas en pastillas o jarabes.

Al entrar directamente al sistema sanguíneo, el cuerpo puede usar la medicina de inmediato para combatir infecciones o ayudar en la recuperación.





Adivinanzas

Foto: FREEPIK-portrait-cute-young-girl-with-copy-space

1 Voy vestido de blanco, con bata o uniforme,

cuido de la salud y curo cuando enferman. ¿Quién soy?





2 Cuando te duele la muela, y no puedes ni comer,

yo te atiendo con paciencia para que te sientas bien. ¿Quién soy?





3 Trabajo en el hospital, con medicina y cuidado,

ayudo a los pacientes para que siempre estén sanos. ¿Quién soy?





4 Me dedico a ver huesos, si te rompes uno yo lo veo,

te reviso en una radiografía, y con cuidado te curo enseguida. ¿Quién soy?





5 Uso una linterna y digo "abre la boca",

si te duele la garganta, yo sé bien lo que te toca. ¿Quién soy?





6 Si te duele el estómago o tienes quejas de tu pancita,

yo te reviso con cuidado, ¡para que vuelvas a estar en forma bonita! ¿Quién soy?





7 Soy el doctor de los ojos, con lentes puedo ayudarte,

para que veas todo claro y no tengas que esforzarte. ¿Quién soy?





8 Si te caes y tienes un chichón, y mamá te lleva al doctor,

te pongo una venda o te doy medicación, y enseguida mejoras un montón. ¿Quién soy?





9 Siempre escucho tu corazón, a ver si late bien fuerte,

y con mi estetoscopio te cuido para que no sufras de mala suerte. ¿Quién soy?





10 Me encargo de los riñones, soy quien cuida que trabajen bien,

si necesitas mi ayuda, yo te alivio sin temor. ¿Quién soy?





11 Cuando algo en tu piel no va como debe, y necesita tratamiento especial,

yo te ayudo con cremas o medicinas, para que todo vuelva a estar genial. ¿Quién soy?





Respuestas: 1 Doctor 2 Dentista 3 Enfermera 4 Traumatólogo 5 Otorrino 6 Gastroenterólogo 7 Oftalmólogo 8 Pediatra 9 Cardiólogo 10 Nefrólogo 11 Dermatólogo