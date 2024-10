En esta temporada de huracanes, descubre cómo se desatan las fuerzas de la naturaleza… Sin Límite

Sin lugar a dudas, nuestro planeta es un lugar fascinante. No nada más alberga formas de vida que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, como las plantas carnívoras o los mamíferos cuyos bebés acaban de desarrollarse en una bolsita que las mamás traen integrada y que, por si no lo sabía, le dio al hombre la idea de crear las famosas y útiles “cangureras”.

La Tierra fascina a muchos por la constante demostración de las fuerzas de la naturaleza. Probablemente a ti te haya tocado saber de los huracanes, los terremotos y las erupciones volcánicas, fenómenos que pasan en el mundo de vez en cuando y ponen a temblar a más de uno. De eso y más te hablaremos hoy.





¡Aguas con los huracanes!

Foto: Pexels-pixabay-71116

Los huracanes, tifones o ciclones tropicales son grandes y fuertes tormentas que se forman en los océanos tropicales.

Son fuertes vientos que giran en grandes círculos contrarios al sentido de las manecillas del reloj, y que pueden llegar a moverse con una velocidad superior a los 120 e incluso a los 200 o más km por hora.

Estos vientos vienen acompañados de lluvias torrenciales y se forman sobre el agua templada (superior a los 27/28ºC) del Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental.





¿Cómo se forman?





Los huracanes empiezan siendo una tormenta con vientos y van creciendo y desplazándose alimentados por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Cuando la intensidad de esos vientos supera la clasificación de Tormenta tropical, se convierte en un huracán.





Dinámica





Seguramente te preguntarás qué tan rápido sopla ese viento, capaz de incluso impactar sobre las casas, derrumbar los árboles o cualquier elemento que tenga por delante, y ser capaz de convertirse en un fenómeno atmosférico tan potente.

Te damos una versión en juego para que entiendas ese gran remolino que forma el propio huracán. Pide a una persona mayor que encienda un secador de pelo que tenga varias velocidades.

Conforme vaya subiendo la potencia del secador, podrás ver cómo el viento (que comienza de un soplido, o de la potencia más baja del secador), puede convertirse según su velocidad y potencia en una depresión tropical, que dará paso a una tormenta tropical y posteriormente a un huracán.





¿Cuándo los huracanes son más activos?





La época de huracanes se extiende entre el verano y el otoño, y que son difíciles de controlar. Los huracanes son más activos en regiones como el Atlántico Norte, el Pacífico Oriental y el Pacífico Occidental.

En el Atlántico, la temporada de huracanes va de junio a noviembre, siendo septiembre el mes más activo. Por eso sin duda habrás oído hablar de ellos en las noticias últimamente.





¡Cuidado!





Con su viento y lluvias un huracán puede destruir casas, edificios, árboles, y hacer volar a todo lo que encuentre por delante.









Naturaleza ruda

Foto: Freepik

Además de los huracanes, existen alrededor del planeta otros fenómenos en los cuales la naturaleza demuestra una fuerza y una rudeza que, mucha gente que la padece, podría calificar de innecesaria, debido a los daños que causa. He aquí unos cuantos ejemplos:





Tornado

Fotos: Pexels-jplenio-1119974

Podríamos decir que son primos de los huracanes. Son columnas de aire que giran violentamente y que se extienden desde una tormenta eléctrica hasta el suelo. Los tornados pueden destruir edificios, voltear autos y crear mortales escombros impulsados por los vientos.





Erupción volcánica

fotos: Pexels-luis-11617686

Se da cuando el magma que existe debajo de un volcán se calienta, se acumula y comienza a subir muy rápidamente hacia la superficie de la Tierra por el cráter de la montaña, semejando una enorme chimenea que no sólo arroja humo.

Por supuesto, una erupción volcánica puede producir numerosos daños materiales y humanos debido a la expulsión de lava y a la emisión de gases tóxicos.





Terremoto





Un terremoto es un temblor repentino y rápido del suelo ocasionado por el desplazamiento de rocas subterráneas muy por debajo de la superficie de la tierra. Los terremotos pueden causar incendios, tsunamis, deslizamientos de tierra o avalanchas. Aunque pueden ocurrir sin aviso en cualquier lugar, en la República Mexicana las zonas con mayor riesgo de terremotos incluyen los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco.





Curiosidades:

*La palabra tornado fue un préstamo del español al inglés del término “tronado”, porque el fenómeno ocurre en tormentas eléctricas. El Inglés devolvió el vocablo con la o y la r “volteadas”





*En México existe uno de los volcanes más jóvenes del planeta. El Paricutín, en Michoacán, nació (o mejor dicho, brotó de la tierra) un 20 de febrero de 1943, en la parcela de un labrador llamado Dionisio Pulido.





¡Una bolsa llena de sorpresas!

Foto: Pexels-eclipse-chasers-716719984-20431929

Los marsupiales son unos mamíferos muy especiales que se diferencian de otros animales porque las mamás tienen una bolsa en el vientre donde llevan y protegen a sus bebés después de nacer. Seguro conoces a los canguros, que son los marsupiales más famosos y son el símbolo de Australia, donde hay muchos tipos de marsupiales.

Foto: Pexels-pixabay-162339

Además de los canguros, hay otros marsupiales como:

** Koalas

** Wombats

** Wallabies

** Demonios de Tasmania

** Cuscús

** Bandicoots

** Quokkas

Foto: Pexels-Steve-Burcham-626383500-20119910

Antes se pensaba que los marsupiales eran mamíferos “inferiores” en la evolución, como si estuvieran a medio camino entre los mamíferos que dan a luz bebés ya formados y los que ponen huevos, como el ornitorrinco, del cual ya te hemos hablado en Sin Límite. Pero un estudio nuevo ha demostrado que los marsupiales son mucho más evolucionados de lo que creíamos.

Este cambio de idea se debe a que los marsupiales nacen muy pequeñitos y siguen creciendo dentro de la bolsa de su mamá. Parece una estrategia complicada, pero en realidad es muy especializada y ha requerido cambios importantes en su desarrollo a lo largo del tiempo.

En nuestro país, México, también tenemos marsupiales, aunque no son tantos como en Australia. Uno de ellos es el Tlacuatzin canescens, conocido como Tlacuache. Desde hace muchísimo tiempo, el Tlacuache ha sido un animal muy especial para nuestras culturas.

En la cultura náhuatl, era considerado un sabio y alegre, al que le debemos el regalo del conocimiento y el fuego. Además, seguro has escuchado la canción del Tlacuache ropavejero, escrita y cantada por el increíble Gabilondo Soler, conocido como Cri Cri.





Designación

El nombre de estos mamíferos se debe precisamente a su bolsa, también conocida como marsupio, que es el lugar donde las mamás cargan a sus bebés hasta que están listos para enfrentarse al mundo.









Las plantas carnívoras ¡existen!

Foto: META AI

Probablemente, las plantas carnívoras son las representantes más fascinantes del mundo vegetal. No solo rompen con la idea de que una planta sólo necesita agua y sol, sino que su extraordinario aspecto le da más peso a la leyenda de que son plantas que sólo existen en los cuentos o relatos de ciencia ficción.

Pero no: no lo son. Basta con conocerlas un poco para comprender lo que son: una auténtica maravilla de la madre naturaleza.

De hecho, podríamos decir que su nombre es un poco exagerado, y ha hecho que la mayoría de nosotros piense en esas plantas como devoradoras de seres humanos, gracias a las pelis de ciencia ficción. En realidad, comen carne, pero de insectos, así que como otros animalitos, como las golondrinas y algunos murciélagos, son insectívoras.

Unas plantas que, sí, son raras, pero por el resultado de siglos de evolución en entornos tan hostiles que se han visto forzadas a cambiar incluso su forma para sobrevivir. Tanto que se han convertido en depredadoras, o bien, son las únicas plantas que no están hasta abajo en la cadena alimenticia.

Sólo conociéndolas a fondo podemos tomar conciencia de lo increíbles que son estas plantas catalogadas como extrañas. Un adjetivo que se ajusta, fundamentalmente, a su aspecto y no tanto a su cuidado, no muy diferente de las plantas de que conocemos y que seguro tus papás o abuelos tienen en casa.





Conoce a continuación algunas curiosidades de las plantas carnívoras:

Foto: Pexels-cornelis-johannes-kees-van-leeuwen-1472565790-26873596.

1.- No hay que darles de comer. No son mascotas, y eso es muy importante para su bienestar

2. Aunque se mueven, no tienen músculos

3. La mayoría respeta a los insectos polinizadores

4. Han perfeccionado con los siglos sus «técnicas de caza»

5. Hibernan en los meses de frío

6. Viven tanto en la tierra como bajo el agua, una de las curiosidades de las plantas carnívoras más desconocidas









Viaje al centro de Julio Verne

Foto: META AI

Uno de los escritores más importantes de la literatura universal es, sin lugar a dudas, Jules Verne (o como lo conocemos en México, Julio Verne). Es uno de los mejores autores de todos los tiempos y por eso queremos animarte a que conozcas su obra con estos 7 motivos:





Puente entre literatura y ciencia





Desde muy joven, Verne destacó por su interés acerca de la ciencia y las aventuras, eje central de casi todas sus obras. Historias como 20 mil leguas de viaje submarino no sólo ofrecieron a sus lectores argumentos asombrosos, sino que colaboró con la divulgación científica.





Creador de nuevos mundos





A lo largo de toda su vida, Julio Verne fue un lector con mucha curiosidad por todo lo que le rodeaba. Este rasgo colaboró en el desarrollo de mundos futuristas que chocaban con la rigidez de la sociedad de su época, poco acostumbrada a estas historias.





Ayudó a posteriores avances científicos

Foto: Freepik

No son pocos los inventos y acontecimientos del mundo de la ciencia que aparecen en sus novelas y que con los años se convirtieron en realidad: el submarino eléctrico, viajar a la Luna, explorar los Polos de la Tierra, volar… Aspectos habituales en nuestra vida que a mediados del siglo XIX eran fantasía.





Sus novelas se mantienen frescas





Han pasado más de 150 años desde que se publicase su primera novela, Cinco semanas en globo. Y, a pesar de ello, su argumento y la capacidad innata del autor para explicar la trama ayudan a que no se vean pasadas de moda.





Apasionado y curioso





Uno de los principios del método científico (que tarde o temprano verás en la escuela) es el análisis y la observación de lo que sucede en el mundo. Saber qué es lo que pasaba a su alrededor y explorar aquella parte de la Tierra y el espacio todavía desconocida para el ser humano motivaba a Julio Verne a escribir algunas de las novelas más destacadas de su época, como Viaje al centro de la Tierra.





Estrella de cine





Cuando una novela es adaptada a la gran pantalla suele deberse a que la historia es lo suficientemente interesante como para llevarla a imágenes para el gran público. En el caso de Verne fueron 33 de sus obras las que se convirtieron en películas.





Papá de la ciencia-ficción





Aunque este subgénero literario no nació oficialmente hasta la década de los años 20, Julio Verne es sin duda uno de los autores que ayudó a sentar las bases para la aparición de este tipo de novelas. Este subgénero se caracteriza por historias basadas en logros científicos que todavía no han tenido lugar, pero que en el futuro podrían suceder.





¿Sabías que…?

Foto: META AI

Este año se cumplió medio siglo de la invención del Cubo de Rubik por parte de Erno Rubik. También conocido como 'Cubo Mágico', es uno de los rompecabezas tridimensionales más famosos y vendidos del mundo debido a su aparente sencillez, pero también por la gran complejidad que esconde.





Su propio inventor tardó cerca de un mes en resolverlo cuando lo terminó. De hecho, estuvo tan desesperado que llegó incluso a preguntarse si su nuevo rompecabezas tenía solución.





Si nunca has podido resolver el Cubo de Rubik, no te sientas solo, estás dentro del 94% de la población que no puede. Sólo 6 de cada 100 personas que lo han intentado completar lo han conseguido.





En menos de lo que tardas en bostezar al despertarte, la persona más rápida del mundo es capaz de resolver el Cubo de Rubik. Hablamos del surcoreano (para variar, paisano de Jungkook) SeungBeom Cho, quien necesitó menos de 5 segundos para establecer el nuevo Récord Guinness en 2017.





El Cubo de Rubik es muy amigo de los récords. En cuestión de tamaños, el que ostenta el registro de más grande del mundo tiene alrededor de 3 metros de alto. Por su parte, el cubo más pequeño tiene sólo 10 milímetros de ancho. Y lo mejor de todo, ¡ambos han sido resueltos!





Las matemáticas no fallan, como lo verás en nuestra próxima entrega. Según cálculos estadísticos, hay "nada más" que 43 trillones 252 mil 3 billones 274 mil 489 millones 856 mil movimientos diferentes de un Cubo de Rubik, pero cualquier cubo, esté como esté, puede completarse en sólo 20 movimientos o incluso menos (ahora te parece fácil, ¿eh?).

Foto: Pexels-enginakyurt-10285260

Por muy de moda que estén los videojuegos, ninguno de ellos alcanzará la cifra de ventas de la que ya presume el Cubo de Rubik: nada menos que 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Ni títulos gratuitos como Fornite alcanzan esa cantidad de usuarios.