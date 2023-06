En la Virgen María se tiene el arquetipo de mujer en la vida pública: Monseñor Bacarreza

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de la Diócesis de Santa María de los Ángeles, en Chile, compartió la importancia de poner a la Virgen María como arquetipo de la mujer en la vida pública, pues refirió que “no es necesario hacer ninguna encuesta” para reconocer que, en la historia de la humanidad “la mujer que ha sido mayormente representada es la Virgen María”, esto, gracias a la vocación que encabezó a lo largo de su vida y al aceptar ser la madre de Jesús.

Y es que subrayó el rol activo no sólo que tuvo en aquel tiempo, sino el que mantiene a la fecha, pues destacó que “la salvación dependió de ella” a través de la respuesta al haber aceptado ser la madre de Jesús. “Si uno quitara a la virgen María de la historia, se perdería mucha presencia de la mujer y mucha influencia de ella en la mujer”.

También te puede interesar: Tiene Chihuahua gran sinergia entre sectores: Flaminia Giovanelli

Por tal motivo, Monseñor encabezó estos días la clausura del II Seminario Internacional de Liderazgo Católico, en el que profundiza respecto a la relevancia que tiene la Virgen María en la vida pública sirviendo como ejemplo para la mujer que se desempeña en ese ámbito, analizando a detalle lo que se comparte en la Escritura.

Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de la Diócesis de Santa María de los Ángeles, en Chile / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En estos tiempos en los que parecen complejos por las diversas luchas sociales que se tienen, puntualizó en que el feminismo no debe estar peleado con la religión, sino que debe fundamentarse en ésta para que esté bien orientado, especialmente, dijo que, en lugar de que se ataque, se debe mostrar a la Virgen María para que tenga una buena orientación.

“El concepto del feminismo tiene que ser evangelizado”, recalcó explicando que el feminismo no es malo, sino que éste y todos los temas deben ejecutarse conforme al Evangelio. “El machismo es malo porque no fue conforme al Evangelio”, insistió, motivo por el cual dijo que, mientras que se mantenga la postura de competencia e imponencia, no se logrará un cambio radical.

En ese sentido, recordó que Jesús enseña la humildad, bondad y mansedumbre, cualidades que hoy en día están ausentes en la sociedad, motivo por el cual llamó a hacer conciencia al respecto.

Abordaje al aborto

Como presidente de la Comisión Guadalupe, la cual encabeza en su país de origen, compartió el proyecto en el que se encuentra trabajando desde hace tiempo respecto al tema del aborto en el que, contrario a juzgar a las personas que han decidido ponerle fin a la vida de una persona en desarrollo, se les debe brindar acompañamiento.

Y es que, además de aseverar que el aborto es el problema causante de otros mayores que existen en la sociedad, hizo hincapié en el daño psicológico que éste causa en las personas incluso después de varios años en que se practica, lo cual puede traer un desbordamiento de sentimientos por cualquier cosa que parece insignificante.

Juárez Reliquias de San Charbel en Ciudad Juárez, ¿cuándo y dónde podrás verlas?

Además, enfatizó que se le debe dar un acompañamiento más allá del sacramento de la penitencia, pues compartió que, desde su experiencia, la gente, pese a que ya han recibido el perdón de Dios, no se sienten dignos y constantemente se confiesan, por lo que este proyecto tiene como objetivo brindarles un acompañamiento debido y continuo que les ayude a sanar.

“Hay que rescatarla no sólo con el sacramento de la penitencia sino también con la ayuda de la comunidad”, expuso, motivo por el cual se está trabajando en poner a disposición una casa en la que puedan, además de recibir acompañamiento terapéutico. De igual manera, en estos espacios se prevé apoyar a las mujeres embarazadas y que estén pasando por una situación vulnerable.

Comentó que esto nunca lo ha compartido en México, pero espera sea un proyecto que logre trascender más allá de su país a fin de generar un cambio de raíz y positivo respecto a este tema, pese a reconocer que aún “se está en pañales”.

Retos en la Iglesia

En medio de un mundo tan globalizado y sumergido en los avances tecnológicos, Monseñor comentó que, pese a los diversos retos que ello representa, se tiene esperanza de poder evangelizar. Y es que, de acuerdo a lo que ha experimentado, los jóvenes que se acercan a la Iglesia, entre más pura y cercana su relación con Dios, más pueden estar lejanos a su celular.

Empero, reiteró que la mundanidad es el mayor reto que se tiene actualmente y al cual se le debe hacer frente de la mejor manera para evitar que la gente continúe viviendo como si Dios no existiera, motivo por el cual dijo se deben despertar las conciencias.

Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de la Diócesis de Santa María de los Ángeles, en Chile / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Y es que externó que la información que se recibe en los celulares no siempre es la mejor, ya que “está sustraído de la realidad”. Lamentó que todo esto esté afectando principalmente las vocaciones sacerdotales, las cuales han disminuido en gran medida durante los últimos años.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por lo anterior, recordó que uno de los pendientes que se siguen teniendo en la Iglesia es lograr lo compartido por el Papa Francisco, que es la sinodalidad, lo cual no es otra cosa más que lograr que todos los fieles caminen juntos y se involucren de fondo en la fe.

Con esto, hizo especial énfasis en que los laicos continúan creyendo que la Iglesia únicamente son las autoridades eclesiales, cuando en realidad todo converge de los fieles, razón por la cual los llamó a estar más activos y a ser corresponsables de la Iglesia para lograr continuar avanzando y superar los retos que se presentan.