En los primeros meses del 2023 se renovará coordinación estatal de Movimiento Ciudadano: Sánchez

El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, dio a conocer que en los primeros meses de este 2023, se renovará la coordinación estatal, sin embargo los tiempos serán definidos por la dirigencia nacional, la cual es encabezada por el Senador, Dante Delgado, para lo cual existen varios perfiles que cumplen con los requisitos para tomar las riendas del partido en Chihuahua.

Indicó el diputado local que aunque no se encuentra limitado para participar en el proceso interno en busca de un nuevo periodo estatutario, no contenderá debido a que estará enfocado en las actividades legislativas.

Con respecto a diversos nombres que se mencionan como posibles aspirantes, algunos de ellos no podrán participar debido a que no cuentan con los requisitos que se establecen en los estatutos, es decir que al no formar parte de Movimiento Ciudadano, estarán totalmente descartados, indicó el líder estatal del partido naranja.

“El partido se renovará con la gente que ha estado con la camiseta puesta, que ha dado la cara por el partido, afortunadamente tenemos nombres muy valiosos”, abundó.

Tras mencionarse el nombre del político Fermín Ordoñez como uno de los aspirantes a la dirigencia estatal, Sánchez Villegas, mencionó que por cuestiones de estatutos estaría imposibilitado en participar en busca de la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano.

Recordó que tomó la dirigencia estatal en octubre del 2020, donde le tocó dirigir al partido en la contienda por la gubernatura, Congreso local, legislaturas federales y ayuntamientos, en donde según dijo se logró un crecimiento importante.

“Estamos en contacto continuo con el dirigente nacional, Senador Dante Delgado, por lo que en cuento se tengan detalles sobre la convocatoria para la renovación, se brindará la información”, añadió.

Cabe mencionar que se han mencionado los nombres del ex candidato a la gubernatura y ex alcalde de Parral, Alfredo Lozoya y el ex candidato a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs, entre otros para asumir la coordinación estatal de MC.