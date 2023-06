En Movimiento Ciudadano le apostamos a un régimen político novedoso: Dante Delgado

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, compartió que en su partido le apuestan a un régimen político novedoso el cual se conforma principalmente por ciudadanos libres de cualquier injerencia política, motivo por el cual rechazó sumarse en alguna de las alianzas partidistas que se tienen actualmente.

De esa manera, comentó que no ha sostenido un diálogo con gente de la coalición Va por México, pues destacó que este debe darse en condiciones de armonía; empero, denunció que el descalificar a Movimiento Ciudadano y crear conflictos a los militantes, no es lo correcto, razón por la cual no ha sostenido ninguna reunión con las coaliciones, “me parece hasta enfermizo”.

Agregó que todos los partidos políticos pretenden actuar como en el viejo régimen priista, lo cual aseguró que, al presidente, Andrés Manuel López Obrador “le fascina”, razón por la cual ellos le apuestan a una innovación en la política.

Pese a sonar descabellada la idea de crear una nueva manera de hacer política, ejemplificó lo que sucedió con las tecnologías y su desarrollo, pues recordó que años atrás nadie imaginaba todo lo que se podría lograr con aparatos tecnológicos.

“Han querido tener las viejas formas de la política y no han tenido la capacidad de imaginar que se pueden construir nuevos escenarios con nuevas realidades como se ha dado en otras partes del mundo”, insistió.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, subrayó que los jóvenes y las mujeres son los sectores que más van a estar presentes en este proyecto, motivo por el cual enfatizó que MC “tiene la obligación” de ser esa plataforma electoral que esté al servicio de las nuevas generaciones”.

Siguiendo esa línea, aseguró que encontrarán candidaturas disyuntivas, por lo que reiteró que cualquier persona puede ser candidato siempre y cuando “se pongan las pilas y recuerden que ustedes son importantes”.

Es preciso detallar que, pese a que dijo no estar de acuerdo con las coaliciones con otros partidos, hizo una especial referencia respecto al Movimiento Mexicolectivo, el cual está conformado por exmilitantes de otros partidos y de ciudadanos libres que tienen la firme convicción de concretar un proyecto de nación, antes de enfocarse en los perfiles a lanzar a los cargos públicos.

“Mexicolectivo está por encima de los partidos, y ahí va a haber gente de muchos partidos”. Afirmó que “vamos a ganar la presidencia de la República, aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan, y habrá posibilidades de imaginar escenarios diferentes”.

Finalmente, detalló que el próximo 14 de julio se llevará a cabo el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano en el que analizarán el panorama, pero será hasta el 5 de diciembre cuando se tomen las decisiones respecto a los candidatos, “hay tiempo”, confirmó.