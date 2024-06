En privado, darán lectura a sentencia contra el enfermero asesino

Esta mañana se dará lectura a la sentencia e individualización de penas en contra de Jorge Alberto C.A., declarado culpable del homicidio de cinco integrantes de una familia en el 2018.

Previo a que dieran formal inicio, por parte de las víctimas pidieron que la audiencia fuera privada, petición secundada por la defensa de Jorge Alberto, por lo cual se llevó a puerta cerrada.

El motivo por el cual la representación legal de las víctimas pidió que se mantuviera en privado, fue porque uno de los sobrevivientes es menor de edad, lo que revictimizaba al mismo al hacer público el caso.

Fue la semana pasada cuando un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Jorge Alberto C.A. del delito de homicidio calificado en contra de cinco miembros de una familia en junio del 2018, cuando le reclamaron un trasplante de riñón por el cual le habían pagado al ex enfermero del IMSS, medio millón de pesos.

En dicha audiencia, el tribunal determinó que Lisseth C. y Jorge Alberto C., esposa e hijo respectivo del culpable, no tenían responsabilidad alguna, por lo cual fueron puestos en libertad de inmediato.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya prepara el recurso de apelación por la decisión emitida por el grupo de juzgadores de dejar en libertad la esposa e hijo de Jorge Alberto.

Será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien haga oficial la sentencia dictada en contra de Jorge Alberto C.A.