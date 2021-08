En septiembre audiencias de Andrés Valles

Martha Holguín, quien es la esposa del líder campesino de la región centro-sur del estado, Andrés Valles, dio a conocer que por el momento se encuentra preso en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán por dos carpetas de investigación y que por el momento le han generado órdenes de aprehensión por las siete carpetas adicionales que existen en su contra.

Dijo que por las dos vinculaciones a proceso se decretó un periodo de por lo menos 30 días para llevar a cabo la etapa complementaria, en la que la defensa reunirá mayor evidencia y datos de prueba que demuestren que Andrés Valles es inocente o que puede reconfigurar el delito por el cual ha sido juzgado.

La esposa del detenido dijo que en septiembre tienen planeado llevar a cabo una nueva audiencia, la cual por el momento reservó detalles para prevenir cualquier tipo de entorpecimiento del proceso penal, sin embargo, de las dos vinculaciones también podría celebrarse en septiembre u octubre, según la estrategia de la Fiscalía General de la República.

"Tenemos 30 días o más en el asunto de qué es lo que va pasar, puede ser 30 días porque en los términos generales así se maneje, pero puede que posterguen las audiencias sin decir el porqué, pueden tomarse más tiempo, pero necesitemos que ya pase, porque queremos que sea la justicia rápida y expedita”, abundó la esposa.

Dijo que desde el momento de su detención han tenido oportunidad de verlo en dos ocasiones, ya que tiene derecho, por un espacio de 2 a 3 horas, pero que por la atención que ha tenido en el Cereso no ha sido mala, ya que explicó que se encuentra bien de su salud, de atención e incluso de los alimentos.

Por parte de la estrategia de la defensa, es esperar a que la FGR judicialice siete carpetas de investigación más que existen en contra del líder campesino, para tener él más información de qué se le va a acusar y terminar con todos los pendientes penales que le busca imputar el Ministerio Público Federal.

Por otra parte, explicó que también tienen interpuesta una queja ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH), la cual ya fue liberada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que analicen el proceso penal que le siguen a su esposo, pero que por el momento no ha sido enviada aún a la Ciudad de México para que sea atendida por el órgano nacional derecho humanista.

“La CEDH liberó la queja a Ciudad Juárez y posteriormente será trasladada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tiene el tiempo preciso para turnarlo, estamos esperando que envíe a México, para dar seguimiento de diario de lo que estamos solicitando porque vemos varias faltas a los derechos humanos de Andrés”, indicó.

Entre la motivación de la queja, explicó que no ha sido un proceso porque no le han permitido a la defensa mostrar la evidencia de las pruebas, toda vez que la modalidad que utilizan es a través de internet, pero que en el caso del turno del acusado mantiene fallas cada cinco minutos y no le restituyen el tiempo, pero que en el caso de la FGR o el juez no presenta ni una sola falla.

“Otro punto es que a Andrés no lo detienen en la casa, lo detienen en otro lugar contiguo, también se evidenció, no se le ha permitido vivir el proceso en libertad, a pesar de que los delitos que le imputan no son de índole de prisión preventiva oficiosa, que es algo que estamos alegando a Derechos Humanos”, detalló.