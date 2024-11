Encabeza Herminia Gómez foro sobre autismo, discapacidad e inclusión en Congreso del Estado

La diputada de Morena, Herminia Gómez Carrasco, encabezó un foro en el Congreso del Estado denominado "¿Por qué es importante hablar de inclusión, autismo y discapacidad?", a fin de concientizar a la ciudadanía sobre estas condiciones.

Con el propósito de promover la inclusión y sensibilización hacia las personas con autismo, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables organizó este foro educativo con el que se busca avanzar en el tema.

Te puede interesar: Lleva diputado priista mensaje de unidad y compromiso a las colonias de Chihuahua

En el evento, la representante de la organización “Iluminemos por el Autismo”, Paola Trujillo, impartió un taller enfocado en la sensibilización sobre las infancias y adolescencias dentro del espectro autista.

A lo largo de la jornada, se brindó a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca las experiencias y desafíos que enfrentan los niños y jóvenes autistas a fin de entender un poco mejor las situaciones por las que atraviesan y, partiendo de ello, buscar mejores condiciones de vida.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

La ponente destacó que es fundamental sensibilizar a la comunidad antes de abordar la capacitación, ya que muchas veces existen prejuicios que limitan la comprensión y aceptación de las personas autistas.

"Si no sensibilizamos, si no llegamos al corazón de las personas, no verán la utilidad de capacitarlos. Vamos a muchos talleres y rápidamente conceptualizan lo que es el autismo; yo por eso empiezo llevándolos para que entiendan por qué deben aprender del autismo. Luego te capacito", expresó Paola Trujillo, madre de una adolescente autista y representante de la organización Iluminemos por el Autismo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El taller incluyó una reflexión sobre las dificultades que atraviesan las personas autistas en su día a día, basándose en la experiencia personal de la ponente y de otros miembros de la comunidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En la ponencia se explicó que el autismo es un espectro neurodiverso, donde no existen dos casos iguales. En cuanto a las cifras, mencionó que, aunque se estima que 1 de cada 115 niños en México podría estar dentro del espectro autista, aún no existen estadísticas actualizadas ni diagnósticos exactos a nivel nacional.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Denunciará diputada a Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Chihuahua

Trujillo hizo un llamado a los asistentes a dejar atrás los prejuicios y ver a las personas autistas no solo como individuos con dificultades, sino también como personas capaces de desarrollarse en áreas que no les resultan tan complejas.

Este evento forma parte de los esfuerzos de la diputada por generar un ambiente de respeto e inclusión en el estado, promoviendo la atención a grupos vulnerables y fomentando el respeto a los derechos humanos.