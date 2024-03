Encabeza Marco Bonilla arranque del programa de prevención de riesgos para adolescentes

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, dio arranque al programa de prevención de riesgos en adolescentes, para proteger a las alumnas y alumnos de situaciones de adicciones, desórdenes alimenticios, ideación de suicidio, embarazos, y otras situaciones que enfrentan los jóvenes en esta edad.

La ceremonia de arranque se realizó este jueves 7 de marzo, en la secundaria técnica número 8, donde el alcalde Marco Bonilla dio inicio al programa "Un sí o un no cambian tu existencia". El programa lo implementa el DIF Municipal para la prevención de riesgos en la adolescencia.

"Este programa tiene como objetivo atender los mayores riesgos que se presentan en la adolescencia; no nada más los vamos a atender a ustedes, vamos a trabajar con sus maestros y maestras; y con la parte más importante de este eslabón los papás y las mamás, todos en equipo", expresó Marco Bonilla.

El alcalde Bonilla Mendoza mencionó que este año, el programa integra seis nuevas secundarias, y el número de grados, (porque se atendía solo a primero y ahora van a ser primero, segundo y tercer año), para llegar a más de 20 mil alumnos, en estas 22 secundarias.

Destacó que por segundo año consecutivo se implementa dicho programa, integrando este 2024 a seis secundarias más, para un total de 22 escuelas. También se abarcarán más grados escolares para llegar a las y los estudiantes de todos los grados, por lo que se estima que más de 20 mil alumnos serán parte de las actividades de capacitación y sensibilización.

Foto: Paloma Sánchez / El Heraldo de Chihuahua

La intención es atender los mayores riesgos entre las y los adolescentes, como los embarazos, el consumo de drogas, la violencia o el acoso escolar.

Kevin Alberto Calderón Muruato, del Segundo D, dio testimonio como ha sido parte de su vida este programa y mencionó que las pláticas que cambiaron su forma de vivir, manejar estrés y auto estima.

"Recuerdo muy bien que me dijeron que no es malo llorar de vez en cuando y que está bien tener gustos diferentes a los demás. Me ayudaron a descubrir mi verdadero potencial, como ayudar a los otros, a mis amigos y amigas, por quienes me preocupo por su bienestar", expresó el joven que fue ovacionado por sus compañeras y compañeros.

Paola Ximena Sáenz Parra, también de Segundo Grado, dio testimonio de lo que vivió dentro del programa Supera, de lo que compartió que puede reconocer cuando cometió errores y de los cuales, adquirió nuevos aprendizajes.

"Entendí que nada ni nadie estaba en contra mía. Trabajé en mis emociones y sentimientos, pensé en mí y que yo pensaba que me sobreprotegen, pero ahora entiendo que es por mi bien. Gracias señor alcalde por estar aquí, por escucharme, y a todos ustedes. Gracias", dijo, y fue celebrada con un caluroso aplauso de los invitados especiales y la comunidad