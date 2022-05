Encabeza Monreal Diálogos por la Democracia; vaticina alternancia política en Chihuahua

El presidente de la Junta de Coordinación Política, en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, participó en el foro denominado, " Diálogos por la Democracia", quien dijo que espera que en el 2027, Chihuahua tenga alternancia con visión de un partido de izquierda.

Este cambio de régimen, puede ser gracias a las reformas que son la base, además de ver un presidente renunciando a los lujos y a un conjunto de reuniones con la elite, es lo que la ciudadanía quiere de su mandatario.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los programas sociales, son los más profundos, que incluso se estableció en el artículo 4 constitucional, lo que garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso a la educación.

Asimismo el coordinador de la bancada de Morena, habló de lo no comparte en la administración; "No me gusta la polarización, creo que podemos llegar al mismo puerto, sin rencores y a través de acuerdos, tolerancia para lograr avanzar e el país " , expresó el senador.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Pendientes que aun tenemos, en donde no henos dado satisfacción, que es en el tema de inseguridad y es un tema que en Morena debemos de reconocer para buscar alternativas ", añadió Monreal Ávila.

También dijo el legislador que el campo necesita más respaldo, más apoyo, porque a falta, los campesinos se trasladan a las zonas urbanas, lo que afectará la autosatisfacción productiva.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Un gran problema es el exceso de la utilización de los teléfonos y posterior será la robótica, que desplazará a las personas en los trabajos, desafío que ya no están tan lejanas, y es lo que tendremos que enfrentar.