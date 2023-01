Enfermeros marcharán este 6 de enero por mejores condiciones laborales

Trabajadores de la salud se reunirán este viernes 6 de enero para realizar una manifestación pacífica a las 2:30 de la tarde, en celebración del día nacional del enfermero, ya que según comentan, es de las profesiones más infravaloradas del ramo de la salud.

Entre lo que se expondrá durante la manifestación será exigir un salario justo, un respeto hacia su profesión y que las agencias de Chihuahua, asilos y demás dependencias, paguen de manera justa a los enfermeros particulares.

De esta manera, señalan que muchas agencias en Chihuahua, enfermeras y asilos no cuentan con servicio médico, no están dados de alta en el Seguro Social, y tampoco están dados de alta en Hacienda y como no lo están, ofrecen un salario injusto, que corresponde a 33 pesos la hora.

“Muchos cobramos 90, 100 pesos la hora, y desgraciadamente, no hay un control cuando vas a pedir trabajo, te dicen, “no, me cobra más barato una persona que me lo cuida y esa persona me cuesta 50 o 40 pesos”, sí, pero no te va a ofrecer el mismo trabajo que te ofrezco yo, ¿por qué? Porque en el caso de una emergencia de algo más fuerte, pues esa persona no está capacitada” señaló una de las enfermeras que participará en esta manifestación.

Externó que muchas de las veces los familiares de los pacientes los tratan como si fueran personas encargadas y responsables de mantener la casa o la estancia limpia, tratandolos mal o exigiéndoles trabajos fuera de sus funciones como enfermeros.

“Nos tratan como muy mal, nos piden que hagamos trabajo de aseo cuando nosotros no estamos capacitados más que para cuidar al paciente y atender de sus necesidades, estar al pendiente de sus medicamentos, entonces buscamos dejar bien cimentado, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que se tiene que hacer en alguna casa que nos contrate, nada más.

Señaló que hasta el momento, participarán 220 o 218 enfermeros en esta marcha, la cuál comenzará desde la Glorieta de Pancho Villa y culminará en el Ángel de la Independencia ubicado en calle Libertad, donde cada uno expresará su punto de vista y sus solicitudes para quienes hayan contratado a algún enfermero y no le hayan ofrecido un trato justo.