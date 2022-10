Enfrentan migrantes inseguridad y corrupción al cruzar Chihuahua: CNDH

Sin garantías los migrantes que circulan por Jiménez, Coronado, López, Parral y otras localidades del sur de Chihuahua; esto según lo dado a conocer por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Luis Salcido, visitador de la CEDH, señaló la ausencia de módulos federales que puedan velar por estos casos; debido a que el órgano estatal no cuenta con las facultades para atender este tipo de situaciones.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Este hecho deja desprotegidas a las personas de origen extranjero ante las condiciones de seguridad que se viven en la región, donde existe la presencia del crimen organizado y corrupción entre elementos de la policía.

Actualmente un migrante no tiene donde denunciar si sus derechos fueron violentados, incluso el visitador de los derechos humanos no descartó que sean víctimas de extorsión, robos, explotación u otros ilícitos.

Te puede interesar: Venezolanos saturan a la frontera norte; se teme nueva crisis humanitaria

Según el testimonio de un viajero de origen argentino, cuya identidad pidió fuera reservada, en la zona de Jiménez, las personas que vienen de otro país, son víctimas de abusos por parte de elementos policiales.

El extranjero reportó que un retén arbitrario paró al camión en que circulaba, donde elementos uniformados pidieron una “cuota monetaria” para los extranjeros, quienes en el intento de seguir con el sueño americano, terminan por acceder con tal de no ser repatriados.

El visitador de los Derechos Humanos expuso que ninguna autoridad civil puede repatriar o arrestar a un extranjero, debido a que se cuenta con autoridades migratorias que se encargan de esas funciones.

Parral Más de la mitad de quejas ante DH son contra autoridades policiacas

Desafortunadamente, estas acciones no se tienen detectadas debido a que actualmente no se tiene un módulo de la Comisión Federal de los Derechos Humanos; por lo que no se lleva registro de este problema social.

Cabe mencionar que Jiménez es considerada una zona de vulnerabilidad para los migrantes que llegan al país, quienes pasan por esta zona de la entidad en su camino rumbo a Estados Unidos; y conforme avanzan al norte, su vulnerabilidad aumenta; esto según lo expuesto por el visitador.

En recorridos de esta Casa Editora se han podido detectar personas de origen venezolano, guatemalteco, argentino y haitiano; quienes se encuentran solicitando ayuda económica en cruceros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Somos venezolanos, apóyanos con una moneda o comida por favor, de antemano muchas gracias”, indica uno de los carteles de los extranjeros que se encontró ayer en la prolongación Independencia.

Además, también se han detectado personas de origen haitiano en el semáforo de la avenida Centauro, en la esquina con la avenida Niños Héroes, donde también se juntan personas pidiendo apoyo.