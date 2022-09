Enormes filas para cobrar Pensión para el Adulto Mayor

Desde los primeros días del mes, beneficiarios de la Pensión Universal del Adulto Mayor han señalado que para recibir el apoyo que otorga la Secretaría del Bienestar tuvieron que esperar hasta seis horas formados bajo el sol y de pie, ya que de nueva cuenta el sistema de pago en los bancos del Bienestar fue sumamente lento, además de que no se cuenta con personal suficiente para atender a los adultos mayores, incluso, en ocasiones está una sola persona en estas sucursales.

Además, beneficiarios de la pensión que reciben el pago en cheque por no contar con tarjeta bancaria se quejaron debido a que como ha ocurrido en ocasiones anteriores, al llegar al lugar de pago se quedan sin cobrar por la gran cantidad de asistentes, y deben regresar otro día, para, de nueva cuenta, hacer fila.

Entre los afectados, alrededor de diez adultos que señalaron que el pasado 16 de septiembre acudieron a realizar el cobro al Centro Comunitario de la colonia Diego Lucero, ya que así se les notificó, pues se contaría con personal pese a ser día festivo pero al llegar se percataron de que no había nadie. En este caso, señalaron, además gastaron un dinero en taxis, no menos de 150 pesos, por la distancia y por no poder trasladarse en otro medio.

Adultos mayores enfrentan filas de 6 horas / Foto de Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el caso de las personas que acuden a los bancos de Bienestar, el que registra mayor número de personas es el ubicado en la calle Aldama entre, Segunda y Cuarta, donde frecuentemente se observa que las filas son enormes, debido a que a decir de los usuarios, sólo una persona atiende en el lugar, y esto provoca que el tiempo de espera sea mayúsculo.

En el caso de adultos mayores, desde inicios del mes, y hasta el pasado miércoles, se pudo observar una gran cantidad de personas adultos mayores que acudieron a retirar la pensión que se les deposita cada dos meses.

Después del mediodía, el pasado 14 de septiembre algunas personas dijeron que tenían formadas cinco y hasta seis horas en espera de pasar a retirar el dinero, pero algunos señalaron que les es doblemente complicado debido a que no pueden permanecer de pie por mucho tiempo, o bien, esto les provoca malestar por distintos padecimientos en rodillas y cadera, principalmente.

Señalaron que al ser personas mayores batallan cada vez que acuden para mantenerse de pie, ya que es mucho el tiempo que permanecen en el lugar, algunos con bastón, o andadera, otros afectados por el sol, dijeron que la espera resulta muy pesada.

Aunque señalaron que este apoyo les beneficia, dijeron que debería entregarse de una manera más práctica, pues aunque ya cuentan con tarjeta del banco, muchas veces no es posible retirarlo por fallas, o bien porque van pasando de uno por uno, lo que se pudo constatar en el banco ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

Por otra parte, están las personas que todavía no tienen tarjeta bancaria para recibir la pensión, a quienes se les cita para acudir en determinada fecha, en la que muchas veces se hacen cambios, o al no alcanzar a pasar, se les cita en otro día. Incluso señalaron que cuando pasan por primera vez es una doble vuelta debido a que primero acuden por el cheque y después deben ir a una sucursal bancaria

La Secretaría del Bienestar informó que este tipo de casos ocurren principalmente por problemas con la conexión del banco de la institución. Por otra parte, se invitó a la población beneficiaria a hacer uso de la línea 800-639-42-64; se recordó que no es necesario que retiren el dinero, en el caso de usarlo para adquirir alimentos, por ejemplo, se puede pagar con la tarjeta, y también se puede recurrir a algún familiar de entera confianza para realizar el retiro, y de esta forma no permanezcan de pie si tienen alguna condición de salud que les afecte.