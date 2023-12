Entidades en conjunto con la Federación deben proteger derechos de migrantes: GPMorena

Ante la constante afluencia de migrantes no solo en el Estado, sino en todo el país, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, precisó que, dentro del sistema federalizado que se tiene en México, todas las entidades en conjunto con la Federación deberían de adoptar una actitud de protección a los derechos fundamentales de los migrantes.

Te puede interesar: Cerrará 2023 con temperaturas por debajo de los cero grados en el centro-sur del estado

Aseveró que, si se logra eso, se podría avanzar en el tema; por lo que de nueva cuenta reiteró el llamado a los gobernantes de todos los órdenes de gobierno a que asuman su respectiva responsabilidad recordando que tanto en las legislaturas federales como estatales se estipula que es obligación de todos el atender este tema.

En ese tenor, precisó que el "adoptar la política de Poncio Pilato" no soluciona nada, por lo que lamentó que en el Presupuesto de Egresos del Estado no se haya contemplado un aumento para este rubro, por medio del cual se pudieron haber creado más estancias o albergues.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“El Gobierno Federal ha asumido lo que le toca, que lo ha podido cumplir con eficacia, pues le diría que no, pero se ha asumido, el problema es que el Estado no lo asume y algunas otras entidades no lo asumen”, externó el legislador morenista respecto al tema, quien insistió en que a la fecha o se ha adoptado ni concebido el verdadero derecho fundamental que tienen los migrantes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Y es que señaló que hay personas que piensan que los migrantes no tienen derecho a trasladarse en un tren de pasajeros, autobuses o cualquier otro transporte que sea seguro para ellos. Esto, luego de las declaraciones que han hecho algunos ante el anuncio del tren de pasajeros que se tendrá de Aguascalientes a Ciudad Juárez, en donde acusan que servirá únicamente para que migrantes se trasladen.

Juárez Hay más de mil migrantes en el bordo del río Bravo

Agregó que otra de las cuestiones que abonaría a detener el flujo migratorio es que “generemos condiciones en los lugares de donde esos migrantes emanan, pues parar el flujo migrante sin generar esas condiciones va a ser terrible”, advirtió.

La otra parte que se debe atender está en el trayecto y en las comunidades que los reciben o que influyen para que los devuelvan a sus lugares de origen; por eso el reclamo de que no se le haya destinado por parte del Estado el recurso necesario a las ciudades que reciben mayor número de migrantes.