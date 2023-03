Entrega Bonilla trofeo y medallas a ganadores del torneo de fútbol infantil "Apple Cup"

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, entregó el trofeo de la copa e impuso medallas a los ganadores de la clausura del torneo internacional de futbol infantl "Apple Cup", del cual Chihuahua Capital fue sede desde el pasado 17 de marzo.

El municipio fue representado con la participaron de nueve clubes. Se registraron mil 200 jugadores de 70 equipos de todo el país, generando para la ciudad una importante derrama económica pues este torneo atrajo en total a alrededor de 3 mil 500 personas.

Durante la clausura se realizará la premiación de las categorías 2012 y 2014 en la modalidad de fútbol 8 y categoría 2010 en la modalidad de futbol 11, obteniendo el pase para acudir con todos los gastos pagados a la Donosti Cup en San Sebastián, España del 7 al 13 de julio de 2024.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los campeones son, desde Culiacán, Sinaloa, Lombardos; en categoría 2012, ganaron Savage Chihuahua; y en categoría 2014, MS de Saltillo, Coahuila.

"Felicitar a más de 70 clubes de todo el país. El clima de violencia lo vamos a transformar con educación, deporte y cultura. Quiero pedirles a los participantes un aplauso a sus papás y mamás, porque hasta acá andan. Es el torneo de mayor competitividad en el país. Gran nivel del torneo, arbitraje y copa", les expresó Marco Bonilla.

El alcalde Bonilla Mendoza, agregó que se destinarán 80 millones de pesos para empastar algunos campos de la Deportiva Sur, y se concretará el polidepotivo Luis H. Álvarez.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"La siguiente etapa estaremos listos para recibirlos en el polideportivo Luis H. Álvarez. Bienvenidos a Chihuahua Capital. Nos vemos en la siguiente edición", invitó.

Por su parte, Diego Arturo Mejía, director general del Apple Cup en México, llamó al podio a los ganadores para hacerles entrega de sus medallas y trofeos.

En un recuento de la tabla de ganadores, en la categoría 2014 - MS Sport vs. Rayados Valle de Oriente. Ganó MS Sport en penales. En la categoría 2012 - Bayern NL vs. Savage CUU, ganó el local de Chihuahua en penales. Y en la categoría 2010 - Rhinos FC Delicias 1 gol vs. Lombardo 3 goles.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los campeones de las tres categorías acuden con todos los gastos pagados a la Donosti Cup, en San Sebastián, España del 7 al 13 de julio 2024.

El torneo se llevó a cabo del 17 al 20 de marzo en las canchas de futbol en la deportiva sur, con un total de 70 equipos es decir mil 200 jugadores de equipos de todo el país, 1 de Texas y 1 de El Salvador, que representó la visita de cerca de 3 mil 500 personas a la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a los organizadores, esta séptima edición es la más exitosa con el número de equipos participantes.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La premiación de este lunes se realizará a las categorías 2012 y 2014 en la modalidad de fútbol 8 y categoría 2010 en la modalidad de futbol 11.

La relevancia que tiene de recibir un torneo que reúne talentos de todo el país y países invitados, el Municipio de Chihuahua participa con nueve clubes en sus diferentes, Centro de Formación ‘Leones’, Club Independiente, ‘Guerreros CRM’ de la Huerta Legarreta, Rhinos Fc, Real Sociedad Chihuahua, Deportivo Chihuahua, Savage CUU, Academia Atlas CUU, La Principal.

En la pasada edición, el equipo chihuahuense que entrega en las canchas públicas El Palomar, Centro de Formación Leones en la categoría 2010 obtuvo el campeonato que le permitió viajar a Europa, quedando en octavos de finales. El equipo a cargo del profesor Jesús Camarillo, fue reconocido como el Promotor del Año 2022 por su compromiso de impulsar el desarrollo de infancias en el deporte.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"España y Europa se vuelven un sueño para los talentos que recién se inician en el futbol al ser escenarios referentes del fútbol a nivel mundial", concluyó.