Entregan a docentes bono de... ¡38 pesos!

Los maestros de educación básica agremiados a la Sección 8 del SNTE recibirán este 30 de agosto la Compensación Nacional Única, así como el bono de organización de ciclo escolar, que va de 38 pesos a mil 823 pesos dependiendo de la categoría.

Algunos de esos agremiados se quejaron de la falta de gestión de la Sección 8, ya que desde hace años ese bono de organización no se incrementa, a la vez que el personal de apoyo a la educación como es intendencia se quejaron de que no recibirán ni un peso a pesar de que algunos no dejaron de asistir a los centros escolares durante la pandemia a causa del virus SARS CoV2.

La Compensación Nacional Única para el personal docente de educación básica será de 3 mil 841 pesos más 183 pesos de una diferencia de la quincena 2, este monto deberá entrar íntegro al bolsillo de los maestros, ya que está exento de ISR. Para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica el monto será de 2 mil 730 pesos más 130 pesos de diferencia de la quincena 2.

El personal docente además recibirá 720 pesos como apoyo extraordinario en reconocimiento al esfuerzo realizado durante la pandemia.

El Bono de Organización de Ciclo Escolar se pagará en esta quincena 16, el monto será de acuerdo a la categoría y la zona escolar, por ejemplo directivos y de supervisión en preescolar y primaria recibirán mil 157 pesos con 36 centavos en la zona escolar II, pero en la III se incrementa a mil 686.02 pesos. Los docentes de preescolar, primarias y grupos afines percibirán 559.85 pesos y 730.61 pesos. Los de supervisión de secundaria percibirán mil 823.60 pesos en la zona más alta y mil 397.43 pesos en la otra.

Todos recibirán un día de bono de fin de año.