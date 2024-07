¿Fuiste por el tuyo? Entregan cerca de 3 mil ejemplares de árboles de ornato en el centro

Decenas de personas acudieron al inicio de la entrega masiva de árboles de ornato, en la conmemoración del Día del Árbol en México, en la Plaza Francisco Villa, ubicada en la calle Escorza y Venustiano Carranza, del Barrio Mágico del Centro Histórico de Chihuahua, donde se entregan alrededor de 3 mil ejemplares de árboles de ornato de las especies palo verde, mezquite, huizache, chapulixtle, palma abanico, acacia tres espinas, rosa laurel, pirul común, cedro blanco, cenizo, trueno, thuja, ébano y fresno.

En la entrega estuvieron presentes Lázaro Nochebuena, de Fundación Grupo México; Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Adriana Díaz Negrete, directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal; Sergio Robles, Uribe, jefe de Suelos, de las Oficinas de Representación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Chihuahua; Gabriel Martín Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Lázaro Nochebuena, representante de Fundación Grupo México, agradeció por ser parte del programa Islas Verdes, y destacó la importancia de este tipo de eventos porque se muestra el trabajo que se realiza en el estado de Chihuahua, en materia de reforestación.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El ingeniero Nochebuena afirmó que este es un programa que está enfocado a mitigar los efectos del cambio climático, para apoyar a la comunidad de Chihuahua, en todo lo que se incluya de reforestación.

“Lo que queremos en Fundación, es que todo el estado de Chihuahua se vuelva verde; sabemos del problema tan fuerte de la sequía que tenemos ahorita, pero si no hacemos cambios como el que estamos haciendo hoy, no vamos a cambiar absolutamente nada. Hablamos que tenemos falta de agua y sembrar un árbol puede provocar ciertos problemas, que se puede secar; pero el problema es no sembrarlo, porque llegan las lluvias, y sin árboles sembrados, el agua se va a ir”, compartió Lázaro Nochebuena.

En la conmemoración del Día del Árbol, afirmó que éstos son vida, y que pueden ayudar a estar preparados para la sequía. Además, mencionó el cambio de conciencia de las nuevas generaciones, en las niñas, niños y adolescentes, quienes saben que sembrar un árbol va a cambiar el mundo.

“Podemos tener cualquier cosa, pero si no estamos viviendo en un lugar que realmente cambie el clima, vamos a llegar en 10 años a encontrarnos en lugares secos, donde la sequía va a provocar más problemas que únicamente los ambientales”, advirtió.

En ese sentido, invitó a toda la población a sumarse al programa de reforestación, y anunció que la Fundación Grupo México, tiene destinado alrededor de un millón de árboles para el estado de Chihuahua, que se entregarán a través del Gobierno del Estado y Gobierno Municipal de Chihuahua.

Por su parte, Adriana Díaz Negrete, titular de Desarrollo Urbano del Municipio de Chihuahua, en representación del alcalde Jorge Cruz Russek, refirió que ha sido una labor coordinada la reforestación de Chihuahua, por lo que celebró la organización de esta entrega de miles de árboles; pero, sobre todo, la participación de las y los chihuahuenses quienes acudieron desde temprana hora a solicitar que les fuera donado un árbol para plantar en sus espacios comunes.

“Es muy importante para el Municipio de Chihuahua, poder abatir el rezago de árboles en la ciudad; hace pocas semanas, se realizó una reforestación en la zona rural, para generar el ambiente propicio para poder tener más lluvias en la entidad. Celebro este esfuerzo que se hace de Gobierno del Estado y Grupo México”, afirmó la directora Adriana Díaz Negrete.

En su mensaje, el secretario Martín Gabriel Valdez Juárez, destacó la presencia del Gobierno Federal en el evento, a través del representante de la SEMARNAT, subrayó que en la conmemoración del Día del Árbol, este 11 de julio, se reconoce la importancia vital de los árboles, en la vida de las personas y en el equilibrio del planeta.

“El Día del Árbol se decretó celebrarlo el segundo jueves del mes de julio de cada año. Los árboles son verdaderos héroes silenciosos de nuestros ecosistemas, no solo nos brindan aire limpio al absorber dióxido de carbono, y liberar el oxígeno, son fundamentales para la conservación del suelo, la regulación del clima y la protección de la biodiversidad”, afirmó Gabriel Valdez.

Al término de los mensajes, las propias autoridades hicieron una entrega simbólica a las primeras cinco personas que llegaron para formarse, y se tomaron la fotografía conmemorativa en este Día del Árbol.









