Entregan ciudadanos petición a Juzgados Federales para construir nuevo Relleno Sanitario

Vecinos de la Alianza Romanzza y Paseo de los Leones se juntaron el esta tarde en los Tribunales Federales para hacer la entrega de un informe jurídico en el que piden la revocación a la suspensión al amparo por el cual está detenida la obra del nuevo Relleno Sanitario.

En representación de los vecinos, Iván Talavera, presentó un documento como recurso jurídico ‘amici curiae’, que significa amigos de la corte, el cual es un informe técnico de un grupo de personas interesadas en una discusión jurisdiccional, que participan en el proceso sin ser principales actores, esto al describir que se realiza en base de sus derechos humanos y de su salud, pues se ha convertido en una afectación grave el retraso del nuevo Relleno Sanitario Mápula.

Ulises Hernández, otro de los integrantes del grupo de la Alianza, comentó que el recurso jurídico, es un llamado a la Juez Beatriz para que se les tome en cuenta como terceros afectados en este caso.

Iván Talavera, Ulises Hernández y Nadia Martínez son los representantes de más de 70 mil personas, las cuales firmaron documentos donde se refleja su disgusto por el retraso, con el documento ‘amici curiae’ esperan que la jueza los tome en cuenta y hagan valer su presencia en las audiencias llevadas a cabo en relación al tema.

‘’Estamos presentando este escrito en representación de todos lo que habitamos ahí, son más o menos setenta mil personas las que estamos presentando el escrito a favor del nuevo Relleno Sanitario’ informó.

Ulises hizo énfasis en un comentario hecho por uno de los quejosos que interponen el amparo sobre que una vivienda a 4 kilómetros de donde se pretende construir el nuevo relleno sanitario, siendo que la zona de Romanzza es la más cerca por un kilómetro, y hay casos a que los hogares se encuentra a 500 metro del actual relleno.

Comentaron que en el recurso que llevan esta adecuado con pruebas e investigaciones que se hicieron, y la petición firmada por los representantes de los comités que están a favor del nuevo Relleno Sanitario y de aquellos que piden la clausura del actual, así como la remediación de la zona.

Detallaron que este caso no afecta solo a 50 personas, sino que son 70 mil vecinos, y según la Alianza de vecinos de Romanzza y Paseos de Leones, si se contara a la colonia Valle de Chihuahua que se encuentran a menos de un kilómetro alrededor del relleno sanitario actual, se hablaría de más de 120 mil personas afectadas por el amparo

También criticaron que los amparos son copias del primero, solo cambiando el nombre de quien lo interpone, lo que lleva al retraso de la obra, esto causa que el alcalde Marco Bonilla no cumpla su compromiso, quedando solo la paciencia que con otro amparo en la puerta se acaba de apoco.

El siguiente 19 de julio se llevará a cabo este juicio para ver la revocación del primer amparo interpuesto, los vecinos de Romanzza y Paseo de Leones esperan que se tome en cuenta esta petición y se resuelva a favor de ellos, así como la negativa a la interponer amparos iguales.

Asimismo, claman a aquellos con poder y dinero político y social, a que no politicen con este tema tan delicado, que no retrasen la obra y por supuesto que no jueguen con los intereses de toda la ciudadanía chihuahuense, ya que al final del día son todos los que viven en la capital los afectados el día de mañana cuando colapse la segunda celda por su ya nula capacidad de retener basura.

De igual forma los vecinos extienden una invitación a todas las personas que aún no creen que esto sea un problema a investigar y leer sobre los estudios realizados sobre el actual relleno, porque ya es prácticamente insostenible.