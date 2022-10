Entregan regidores de Morena Primer Informe de Actividades

La fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua, integrada por las regidoras Ishtar Ibarra, América Mayagoitía y Coordinada por el regidor Eliel García hizo entrega en sesión de Cabildo de su informe del primer año de gestiones.

“Respondiendo a la confianza que nos tuvieron los más de 100 mil chihuahuenses que le brindaron el voto a la Coalición Juntos Hacemos Historia el pasado 2021, hoy hacemos entrega del Primer Informe de Gestiones 2021-2022", indicó el Coordinador de la fracción edilicia de Morena, Eliel García.

Durante su primer año el regidor Eliel García, quien preside la comisión de Juventud, atendió más de 350 gestiones de ciudadanos y agrupaciones, tales como apoyos en recibos del agua, luz, lotes en el panteón municipal, seguridad, uso de suelo, permisos, pagos de predial, gestiones de vivienda, pasos peatonales, actividades navideñas, ayudas médicas, entre otras.

Así mismo participó en sesiones de cabildo: 23 Ordinarias, nueve sesiones extraordinarias y cinco Solemnes; 30 sesiones de coordinación edilicia, 30 sesiones de previa general 16 reuniones ejecutivas de la fracción de Morena.

“Hemos llegado al primer año de ser integrante del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua como regidora. Hemos empujado un proyecto de izquierda, con apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. La fracción edilicia de morena en el ayuntamiento ha procurado en cada iniciativa puntos de acuerdo, gestión y votación en general, siempre anteponiendo el bien de las y los chihuahuenses; sobre todo, la fuerza del derecho, la razón y el amor al pueblo”, indicó la Regidora Ishtar Ibarra presidenta de la Comisión de Cultura.

Para finalizar, la regidora América Mayagoitía, presidenta de la Comisión de Transparencia, destacó que “Gracias a las gestiones logramos la construcción y/o remodelación de 5 obras públicas en comunidades de alta vulnerabilidad; en el mismo sentido, gestionamos obras de mantenimiento urbano que benefician a 8 colonias y miles de habitantes. Hemos mantenido nuestra postura frente al cabildo en temas como la defensa del medio ambiente, el correcto uso de las licencias y cambios de uso de suelo, un cobro justo del DAP, entre otras acciones y posicionamientos que van de acuerdo con nuestra ideología política y nuestro compromiso con los ciudadanos chihuahuenses”.