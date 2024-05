Error del TEE deja sin candidatos a regidores del PRI en tres municipios: Domínguez

Una omisión del Tribunal Estatal Electoral, dejó sin algunos candidatos a regidores del PRI a tres municipios serranos, por lo que el partido ya se interpuso el recurso legal correspondiente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fue en los municipios de Carichí, Guerrero y Uruachi, en donde por cuestiones de acciones afirmativas, el Instituto Estatal Electoral puso en marcha la tómbola para designar candidatos al azar, acción que posteriormente fue declarada como inconstitucional por el TEPJF y a su vez, fue invalidada por lo que, en teoría, las cosas tuvieron que haber sido regresadas a como se encontraban antes de la tómbola.

En este sentido, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez explicó que el problema estuvo cuando se interpone la impugnación de la tómbola y se recibe una sentencia favorable, lo que derivó en que uno de los magistrados del TEE, rectificara y con base en la resolución, tuviera que emitir un documento en donde se regresaban las cosas a como estaban anteriormente, sin embargo, omitió hacer lo propio en los tres municipios en cuestión.

“Se eliminaron algunos candidatos porque al parecer no se cumplía con algunas acciones afirmativas, se impugnaron muchos puntos que tuvo que resolver el tribunal, pero sin motivo aparente, el tribunal no se pronunció sobre esos tres municipios, y como no se pronuncia, pues nosotros impugnamos esa omisión, y la Sala Guadalajara emite una resolución en donde confirma que no tienen derecho esos regidores, por eso estamos presentando un recurso de reconsideración”, detalló.

Comentó que el recurso de reconsideración tiene el objetivo de que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rectifique, pues no existió una razón para que el TEE no se pronunciara.

Lo anterior debido a que cuando se eliminó la tómbola, todo regresó a como estaba, pero se omitió incluir en la resolución a Carichí, Guerrero y Uruachi.

Alejandro Domínguez, reiteró que el asunto no está perdido y dijo que tiene confianza en que la Sala Regional Guadalajara rectifique y les permita a los candidatos a regidores participar, aunque las boletas ya estén impresas y por ese error, esos candidatos a regidores, no van a aparecer en las mismas.