Es 2024 el peor año para la ganadería; escasez aumentará el precio de la carne

La sequía histórica que vive Chihuahua impacta en los hatos ganaderos y por ende, al haber escasez de vientres y cabezas, se prevé el incremento del precio de la carne, que sin duda impactará en el bolsillo del consumidor.

Jorge Varela Vázquez, consejero de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua dijo que aunque se han estado implementando apoyos para el sector, no son suficientes para como se estaba esperando cerrar el año.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Jorge Varela señaló que es uno de los peores años para la ganadería en Chihuahua, a finales de este año se podrá conocer el impacto, una vez que cierre el censo ganadero que realiza la Unión Ganadera Regional de Chihuahua en las 51 asociaciones locales.

“Estamos en una crisis histórica”, comentó el consejero, quien adelantó que existe mucha mortandad.

El consejero de la UGRCh explicó que en coordinación con el Gobierno del Estado se ha podido otorgar un apoyo a los ganaderos, a fin de que puedan sostener su hato.

Refirió que en días pasados, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la inversión de mil millones de pesos que se destinarán para mitigar los impactos de la sequía, el cual no está acotado para el sector agrícola, sino que contempla a todo el sector primario.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Las lluvias se presentaron, pero fueron muy erráticas, por lo que hay zonas sumamente secas, donde el pasto no crece y es imposible mantener las cabezas. Casi todo el estado está en seca. “Se están vendiendo muchos hatos, inclusive todo el hato porque no tienen manera de alimentarlos”. El ganado en Chihuahua no está sobreviviendo de una manera natural, ya que tienen que estar alimentando con rastrojo para que puedan mantenerse en pie.

Javier Varela comentó que la ganadería es un negocio muy sufrido, para que sea negocio, el ganado tiene que sobrevivir con lo que tiene, pero sin lluvias, no hay nada al alcance.

A la fecha, están levantando un censo enfocado a la mortandad y sacrificio, el censo ganadero está en renovación y se espera que para finales de noviembre o principios de diciembre se tenga una cifra real. Desde el 2023 se inició con el censo, ello, a través de reportes diarios que se levantan en los municipios.

“No tenemos las cifras reales por tanta mortandad que se registra en el estado a consecuencia de la sequía”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Banco de México ha pronosticado un aumento en el precio de la carne ante la sequía, por lo que los ganaderos de Chihuahua afirmaron que es una cuestión que va de la mano, debido a la escasez de carne que se tendrá a consecuencia de la falta de vientres, “es un efecto dominó”.

Las previsiones no son buenas, afirma Varela con base a los especialistas que han consultado, dado que se espera un 2025 similar.