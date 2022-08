Es un momento histórico, nuestro futuro está en la juez para dar un castigo ejemplar: víctima de Aras

Los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, decidieron tomar la palabra en la audiencia de vinculación a proceso, donde argumentaron que la Juez de Control, Abigail Sosa Rivera, tiene el futuro de miles de familias con la decisión que pueda que pueda tomar en el desarrollo de la misma.

“Es el punto importante en la historia, para que no vuelva a pasar esto, ellos nos daban certidumbre en las inversiones, es un momento histórico para dar un castigo ejemplar, para dar seguridad con nuestros hijos, padres, abuelos, me da tristeza que esto pase en nuestro estado, nosotros, esto no debe seguir pasando” compartió uno de los afectados.

En la audiencia de vinculación a proceso, participaron cerca de 40 personas afectadas por la empresa Aras Investment Business Group, quienes al momento de participar los abogados defensores y el ministerio público, decidieron tomar la palabra en la audiencia para exponer su punto de vista en el mismo.

Sala de prensa en el TSJ / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También otra víctima, dijo que tras haber trabajado 40 años consecutivos, invirtió sus ahorros en la empresa para buscar un retiro ya que no tiene la posibilidad de continuar trabajando, pero en cambio la empresa se quedó con su dinero y no se lo regresaron a pesar de tener grandes problemas económicos.

En la participación de las víctimas al menos siete personas tomaron la palabra, para exponer sus motivos, y toda la información que considere importante para el proceso penal que se realiza y que dentro de las próximas horas será resuelto por el juez de control.